Золотовалютные резервы Нацбанка за май выросли до $31,5 млрд – Досаев

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Нур-Султан. 9 июня. КазТАГ – Валентина Владимирская. Золотовалютные резервы Национального банка Казахстана за май увеличились на 3,1% или на $950 млн до $31,5 млрд, заявил председатель Национального банка Ерболат Досаев.

«По предварительным данным, золотовалютные резервы Национального банка за май увеличились на 3,1% или на $950 млн до $31,5 млрд за счет увеличения валютной части золотовалютных резервов в результате роста валютных счетов банков второго уровня в Национальном банке на $600 млн», — сказал Досаев на заседании правительства во вторник.

По его словам, портфель золота незначительно снизился на $137 млн за счет продажи золота на сумму $250 млн в Национальный фонд и незначительного роста цены на золото с $1 717 до $1726 за унцию.

Активы Национального фонда в мае существенно не изменились и составили $58,5 млрд. В мае из Нацфонда в республиканский бюджет выделено, по данным председателя центробанка, в виде гарантированного трансферта Т650 млрд или $1,6 млрд.

Для выделения гарантированного трансферта в мае из Национального фонда продано валюты на сумму $1,1 млрд. Поступления иностранной валюты в размере $384 млн и инвестиционный доход в размере $670 млн, полученный в результате частичного восстановления рынка акций в мае, компенсировали продажи из Национальногофонда.

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«Валовые международные резервы увеличились за месяц на 1% до $90 млрд», — резюмировал Досаев.

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