Нур-Султан. 9 июня. КазТАГ – Авиарейсы между Казахстаном и Турцией планируется запустить в конце июня, сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбут Атамкулов.

«Планируется поэтапное возобновление международных рейсов. В конце июня мы планируем запустить международные авиарейсы между Казахстаном и Турцией», — сказал Атамкулов на заседании правительства во вторник.

В дальнейшем, по мере улучшения эпидемиологической обстановки, по его словам, планируется возобновить международные авиасообщения с другими странами.