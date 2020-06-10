21 компания «Самрук-Казыны» находится в процессе реализации и ликвидации

Нур-Султан. 10 июня. КазТАГ — 21 компания акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (АО «ФНБ «Самрук-Казына») находится в процессе реализации и ликвидации, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

«На заседании государственной комиссии по модернизации экономики под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены вопросы приватизации активов АО «ФНБ «Самрук-Казына». В комплексный план приватизации на 2016-2020 годы включены 167 активов АО «ФНБ «Самрук-Казына», из которых к настоящему времени исполнены пункты по 138 активам. В процессе реализации и ликвидации/реорганизации находится 21 компания» — говорится в сообщении в среду.

Также сообщается, что в связи с высокой волатильностью на международных рынках капитала, снижением цен на энергоносители и замедлением темпов роста мировой экономики принято решение о переносе на 2021-2023 годы сроков передачи в конкурентную среду ряда стратегических активов – «Казмунайгаз», Air Astana, «Тау-Кен Самрук», «Qazaq Air», «Самрук-Энерго», «Қазақстан темір жолы» и др.