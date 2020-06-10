Социальные расходы в 2019 году в Казахстане выросли на 22% – минфин

Нур-Султан. 10 июня. КазТАГ – Валентина Владимирская. Социальные расходы в 2019 году в Казахстане, по сравнению с 2018 годом, увеличились на 22% и составили Т5,2 трлн, заявил министр финансов Ерулан Жамаубаев.

«Социальные расходы (в 2019 году – КазТАГ) по сравнению с 2018 годом увеличились на 22% и составили Т5,2 трлн. Это 43% от общего объема республиканского бюджета», — сказал Жамаубаев, отчитываясь об исполнении республиканского бюджета за 2019 год на заседании мажилиса в среду.

По его словам, поступления в республиканский бюджет составили Т10,6 трлн с исполнением на 100,4%. Расходы освоены на 99,9% и составили Т12 трлн. Дефицит бюджета составил Т1,3 трлн или 1,9% к ВВП.

«Уровень долга Казахстана остается в безопасных пределах», — отметил министр.

Основными факторами роста экономики на 4,5% стали, по данным главы минфина, увеличение производства в основных отраслях, расширение внутреннего спроса и развитие сектора услуг, увеличение доли малого и среднего бизнеса в ВВП, а также реализация инвестиционных проектов.

«В 2019 году объем инвестиций в основной капитал вырос на 8,5%. В разрезе отраслей существенный рост инвестиций наблюдается в сельском хозяйстве – на 41,1%, промышленности – на 15% и в операциях с недвижимым имуществом – на 14,7%», — сказал Жамаубаев.