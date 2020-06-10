Банки в Казахстане хотят обязать сообщать о снятии бизнесменами налички со счетов

Нур-Султан. 10 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. Банки второго уровня (БВУ) в Казахстане планируется обязать представлять сведения о снятии субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов, говорится в заключении мажилиса по проекту поправок в Налоговый кодекс.

«В Налоговом кодексе предусматривается обязанность БВУ и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, представлять сведения о снятии субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов», — сообщается в распространенном в среду заключении мажилиса.

Отмечается, что основной целью проекта закона является законодательное обеспечение некоторых мер, предусмотренных в комплексном плане правительства по восстановлению экономического роста до конца 2020 года.

«В рамках законопроекта предлагаются налоговые послабления отечественным компаниям в базовых отраслях для повышения их текущей ликвидности, высвобождения средств для восстановления экономического роста после режима чрезвычайного положения, обновления парка отечественных перевозчиков, поддержки негосударственных средств массовой информации, а также поправки, направленные на упрощение налогового администрирования в период карантина», — сказано в заключении.

Также сообщается, что законопроектом устанавливается лицензионный сбор за право занятия микрофинансовой деятельностью и банковской деятельностью для филиалов банков-нерезидентов.

«Предлагается проведение дополнительной налоговой амнистии физических лиц по списанию суммы пени, числящейся на лицевом счете налогоплательщика по состоянию на 1 апреля 2020 года, при условии уплаты недоимки по налогам на имущество, земельного налога и налога на транспортные средства до 31 декабря 2020 года», — сообщили в мажилисе.