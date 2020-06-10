Акции «Казатомпром» подешевели за май почти на 8%

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Алматы. 10 июня. КазТАГ – Валентина Владимирская. Простые акции АО «НАК «Казатомпром» подешевели за май на 7,91%, заявила начальник отдела анализа Казахстанской фондовой биржи (KASE)Тамара Шадиева.

«Наиболее сильный спад в мае показали простые акции АО «НАК «Казатомпром», подешевевшие за месяц на 7,91% в связи с наступлением 28 мая экс-дивидендной даты. Большая часть снижения пришлась наконец мая», — сказала Шадиева на онлайн-брифинге по итогам работы биржевого рынка в мае в среду.

По ее словам, еще 5 мая акции компании достигали максимального уровня цены закрытия за весь период обращения бумаги на Казахстанской фондовой бирже – Т6 237/шт. Цена GDR «Казатомпрома» на Лондонской фондовой бирже в этот день находилась на уровне $15,03, что в пересчете в тенге по официальному курсу НБРК на 5 мая составляла Т6 394.

Одной из важных новостей в преддверии достижения максимума цены, по ее данным, стало заключение нового соглашения о поставке природного урана между «Казатомпромом» и аргентинской компанией Dioxitek S.A.

«В целом, несмотря на высокую перспективность компании, с точки зрения ее стратегии, формата экспортных поставок, а также спроса на продукт, мы наблюдали, как инвесторы предпочли зафиксировать позиции после выплаты дивидендов», — сказала Шадиева.

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Отрицательное влияние могли оказать предоставленная 21 мая неаудированная финансовая отчетность «Казатомпрома», согласно которой чистая прибыль компании по итогам первого квартала 2020 года сократилась в 2,4 раза и составила Т29,4 млрд, а также, что объемы производства во втором полугодии могут быть ниже ранее прогнозируемых уровней вследствие приостановления деятельности по горно-подготовительным работам на месторождениях, отметила начальник отдела биржи.

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