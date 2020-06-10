Финансирование госпрограммы «Нұрлы жер» на 2020-2025 годы увеличили до Т5 трлн

Нур-Султан. 10 июня. КазТАГ – Финансирование государственной программы жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер» на 2020-2025 годы увеличили до Т5 трлн, передает корреспондент агентства.

«Объемы финансирования государственной программы составляют (в миллиардах тенге): 2020 – 1179,7; 2021 – 992,7; 2022 – 905,6; 2023 – 734,9; 2024 – 623,5; 2025 – 619,2; всего – 5055,6», — говорится в новой редакции паспорта госпрограммы, утвержденной постановлением правительства Казахстана.

В прежней редакции госпрограммы общая сумма финансирования составляла Т4,8371 трлн. Таким образом, сумма финансирования увеличена на Т218,5 млрд.

Согласно изменениям, Т3,1704 трлн за шесть лет намерены выделить на госпрограмму из республиканского бюджета, Т184,3 млрд – из местного, еще Т1,7009 трлн – это внебюджетные средства.