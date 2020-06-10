Фермерам в РК нужны специализированные интернет-ресурсы для продажи скота, считает основатель сайта maltabu.kz

Алматы. 10 июня. КазТАГ – Мадина Алимханова. Казахстанским фермерам нужны специализированные интернет-ресурсы для продажи скота, считает основатель специализированного сайта maltabu.kz Ербол Абдраймов.

«Любой казах умеет пасти овец, ухаживать за ними, выращивать. Любой фермер, любой крестьянин может вырастить хорошего быка. Но их главная проблема – реализовать свою продукцию. Чтобы помочь им это сделать, мы и создали торговую площадку maltabu.kz. (Кстати, это первая торговая площадка, которая изначально была создана на казахском языке, а потом уже переведена на русский). Сейчас в городах очень много молодых ребят, у которых семьи в аулах, а сами они вынуждены таксовать в городе на старых машинах (новые они купить не могут), на дорогах возникают пробки, воздух загрязняют вредные выхлопы. Я многих спрашивал, почему не выращивают скот, а они отвечают, что они бы с радостью этим занялись, но не смогут потом мясо продать. Благодаря торговой интернет-площадке такая возможность у них появится, они вернутся к своим семьям и будут успешно заниматься животноводством», — сказал Абдраймов агентству КазТАГ в среду.

По словам Абдраймова, активное использование специализированной онлайн-торговой площадки помогло бы избежать проблем, подобных той, которая возникла в этом году с реализацией капусты.

«Если бы производители за две недели до созревания урожая капусты выставили объявление на Maltabu, покупатели из северных регионов бы с ними связались и закупили их продукцию. В период карантина движение грузового транспорта по Казахстану не прекращалось», — добавил он.

При этом он отметил, что и работу в сфере сельского хозяйства и не только можно было найти через maltabu.kz, что особенно актуально в период мирового экономического кризиса, вызванного пандемией.

«На сайте можно найти работу или работников в сфере сельского хозяйства и не только, причем этот раздел мы специально сделали бесплатным. Можно также продать, подарить или обменять детские вещи, найти комплектующие для сельхозтехники и другие подобные товары – и все в одном месте, не нужно часами просматривать десятки разных сайтов», — подчеркнул Абдраймов.

Как считает Абдраймов, решение проблемы с реализацией сельскохозяйственной продукции положительно скажется и на конечных потребителях.

«Когда на онлайн-торговых площадках установятся прочные связи между продавцами и покупателями, это скажется на снижении цен для конечного потребителя. Когда-то казахи не пользовались деньгами, их валютой был скот: малтабу – то есть заработанное на продаже скота. А сейчас крестьяне по дешевке продают скот посредникам, те перепродают его в райцентрах, где его покупают другие посредники, которые привозят мясо в город на базар, продавцы на базаре делают свою накрутку и получается, по три-четыре посредника. При этом, если у производителя мясо можно купить по Т1600 за кг, то на базаре средняя цена Т2500, то есть накрутка составляет почти Т1 тыс. А на Maltabu можно купить не тушу целиком, а необходимое количество килограмм. Просто на одно предложение откликаются несколько покупателей, и каждый приобретает столько мяса, сколько ему нужно», — пояснил основатель maltabu.kz.

Однако, по словам Абдраймова, дело не только в цене.

«Замечали, что когда варишь мясо на бешбармак, в кастрюле появляется темная пена? Это значит, что животное было выращено на лекарственных препаратах. Недобросовестные производители не стесняются продавать такую продукцию, потому что так выращивать скот намного проще, сейчас лекарства стоят дешевле, чем корм. Достаточно сделать животному пару уколов и у него отключается центр насыщения, и оно начинает безостановочно есть все подряд – корма, картон, пластик, мусор. А вредные вещества при этом откладываются в мясе. Поэтому те, кто живет в городе, уже с опаской покупают мясо на базаре. Там же, как в интернете не посмотришь, как выглядело животное, не спросишь, чем его кормили и как выращивали», — отметил основатель maltabu.kz.

По мнению Абдраймова, возможность продавать скот онлайн положительно скажется и на развитии строительной отрасли Казахстана.

«Если у фермера будет возможность без проблем продавать свой скот, он сможет еще больше увеличить поголовье. Он начнет создавать условия для скота, строить хорошие кошары, для этого потребуются строительные материалы и услуги, а это приведет и к развитию строительной отрасли», — считает он.

Кроме того фермеры станут активнее сотрудничать с учеными, чтобы сделать акцент на выращивании породистого скота, полагает Абдраймов.

«На научные исследования тратятся бюджетные деньги. А фермеры результатами этих исследований не пользуются – им не до этого, им нужно прокормить и продать скот. Ученые остались за бортом, потому что крестьянам нечем платить. Если бы у них оставались свободные деньги, они начали бы выращивать более породистый скот. Если сейчас корова весит 100 кг, то при использовании научных знаний и грамотном выборе породы можно вырастить корову весом в 400-500 кг при тех же трудозатратах и расходах на корма. Вопросами селекции и подбором пород животных и сортов растений для того или иного региона должны заниматься ученые. В советское время так и было. И породы новые выводили. При этом завозить скот можно и из других регионов Казахстана. Допустим, в Атырау корова стоит дороже, а в Шымкенте – дешевле. Можно подобрать подходящий вариант на сайте, там же, в другом разделе, выбрать поставщиков транспортно-логистических услуг и привезти животных», — говорит основатель maltabu.kz.

Проблему скотокрадства, по мнению Абдраймова, также можно если не решить, то существенно улучшить ситуацию с кражей скота.

«В Казахстане существует такая проблема как скотокрадство. А на сайте есть такой раздел «Потерянный скот», где указываются особые приметы животных, размещаются их фотографии. Такой скот уже не получится продать даже в других регионах, потому что покупатель увидит, что на Maltabu он указан как потерянный или украденный и откажется от сделки. Полностью это проблему скотокрадства, конечно, не решит, но существенно снизит количество краж», — уверен основатель maltabu.kz.