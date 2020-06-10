Активы банков РК к ВВП снизились за пять лет на 20%, растет число проблемных займов – СК

Нур-Султан. 10 июня. КазТАГ – Валентина Владимирская. Активы банковского сектора Казахстана к ВВП снизились с 60% в 2015 году до 40% в 2019 году, заявила председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (СК) Наталья Годунова.

«Активы (банковского сектора – КазТАГ) к ВВП снизились до 40%, тогда как еще в 2015 году составляли свыше 60%. Ссудный портфель банков страны к ВВП сокращен почти вдвое. Продолжают расти проблемные займы», — сказала Годунова, отчитываясь по контролю над исполнением бюджета на заседании мажилиса в среду.

По ее словам, несмотря на значительную поддержку со стороны государства, за последние пять лет отмечается снижение роли банковского сектора в экономике страны. Доступных и «длинных» денег для бизнеса как не было, так и нет.

«Государственный долг, как и долг правительства находится в безопасных пределах, но статья расходов на их обслуживание и погашение растет. По правительственному долгу такие затраты достигли почти Т1,4 трлн. Однако Счетный комитет добился, чтобы была налажена работа по отслеживанию займов у международных финансовых организаций по проектам ГЧП, квазигосударственного сектора и местных исполнительных органов», — отметила Годунова.