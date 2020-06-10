У Нацбанка есть все инструменты для недопущения угроз финстабильности – зампред НБ РК

Алматы. 10 июня. КазТАГ — У Национального банка (НБ) РК есть все инструменты для недопущения угроз финансовой стабильности, заявила заместитель председателя НБ РК Алия Молдабекова.

«Что касается внутренних факторов, то, обычно, летние месяцы сопряжены с периодом отпусков и, соответственно, повышенным спросом на иностранную валюту. Учитывая текущую ситуацию, когда воздушное сообщение между странами все еще не восстановлено, ожидается, что потребность в иностранной валюте, связанная с летними отпусками, будет меньше, поэтому влияние данного фактора на динамику тенге в этом году будет мягче. (…) Национальный банк рассматривает различные сценарии развития событий на рынках и обладает полным инструментарием для предотвращения угроз финансовой стабильности и необоснованной волатильности на внутреннем валютном рынке», — цитирует Молдабекову пресс-служба Нацбанка РК в среду.

В целом же, по ее словам, «постепенное восстановление экономической активности, будет увеличивать спрос на иностранную валюту».

«Учитывая сокращение объемов продаж валюты компаниями-экспортерами из-за влияния все еще низких цен на нефтепродукты, риск давления на тенге в ближайшее время сохраняется», — сказала зампред центробанка.

В более долгосрочной перспективе, как считает она, «ожидается, что восстановление цен на нефть и ожидания рынка по дальнейшему увеличению спроса на нефть будут оказывать поддержку тенге».

«Новые договоренности ОПЕК+, достигнутые 6 июня, добавляют позитива на рынке. Однако, по мнению некоторых аналитиков, не стоит исключать и негативного развития событий, связанного с вероятностью второй волны коронавируса или более медленных темпов восстановления мировой экономики», — резюмировала Молдабекова.

Напомним, 6 июня сообщалось, что организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) согласовала продление текущего уровня сокращения добычи нефти еще на один месяц. Также стало известно, что мировые запасы нефти в первом полугодии 2020 года увеличатся на 1,5 млрд барр, что является беспрецедентным.

В этот же день в министерстве энергетики (МЭ) РК сообщили, что Казахстан поддержал

продление сделки между ОПЕК и государствами, не входящими в организацию, по сокращению уровня добычи нефти (сделка ОПЕК+) на прежних уровнях нефтедобычи.