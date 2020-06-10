«Сложный год Токаева». «Выбрали ли бы Токаева в президенты в 2020 году?». «Зачем «Nur Otan» нужны праймериз?». «Карантин очень эффективен, но дорого обходится». «Нам придется научиться жить без нефтедолларов». «Банкноты 500 тенге образца 2006 года выходят из обращения»

Сетевой Казахстан 10 июня 2020г.

VLAST . KZ . Вячеслав АБРАМОВ – «Сложный год Токаева» — Ровно год назад в Казахстане прошли президентские выборы, в которых впервые в новейшей истории не участвовал Нурсултан НАЗАРБАЕВ, покинувший свой пост за два с половиной месяца до этого. Исполнявший обязанности президента Касым-Жомарт ТОКАЕВ был назван победителем выборов. Первый его год на посту президента оказался насыщен событиями, которые коснулись большинства казахстанцев, обещанные им реформы вышли не столь масштабными, как многим хотелось бы, а вопрос о двоевластии в Казахстане вызывал раздражение, но полностью с повестки так и не был снят. Vласть вспоминает самое важное за первый год Токаева на посту президента. Пандемия, кризис, протесты, беспорядки, взрывы.

EXCLUSIVE . KZ . «Выбрали ли бы Токаева в президенты в 2020 году?» — Напомним, что ровно год назад на президентских выборах за ТОКАЕВА «проголосовало» 70,96%. Сейчас, по данным различных замеров, его деятельность позитивно оценивает более 60%. Но это не значит, что его популярность упала: иногда 71% это меньше, чем 61%. Центр социальных и политических исследований «Стратегия» и портал exclusive.kz провели экспертный опрос о деятельности Касым-Жомарта ТОКАЕВА на посту президента, в котором приняли участие 41 эксперт: юристы, ученые, госслужащие, журналисты, экономисты и предприниматели. Оценивая работу Токаева по 7-бальной шкале, эксперты поставили ему твердую четверку (4,17 баллов). При этом, только 24% поставили бы ему 5 баллов, 22% — 4 балла, и 24% — 3 балла.

«Нам придется научиться жить без нефтедолларов» — В последнее время думающая часть общества все чаще задается вопросом о том, каким будет Казахстан завтра. Кризис одномоментно показал архаичность прежних моделей развития. Перед нами вновь со всей остротой встал вопрос нового экономического курса. Экономист Канат ОСПАНОВ представил свою версию будущего — Главной задачей Казахстана является экономическое развитие, а не экономический рост. Мы имели в 2000-е годы впечатляющий экономический рост за счет роста нефтяного сектора. Однако, как показала жизнь, рост без должной диверсификации производства, без усложнения экономики он является очень неустойчивым. Без экономического развития мы не решим задачи национальной консолидации, экономической безопасности, достойного уровня жизни людей.

NOVGAZ.COM . Виктор КОВТУНОВСКИЙ – «Выборы в сенат: стресс-тест на двоевластие» — С одной стороны, «административный ресурс» — у Акорды, и она будет спускать на места списки своих фаворитов. С другой стороны, акимы областей возглавляют филиалы партии «Нур Отан»… Так или иначе, предстоящие выборы станут своеобразным тестом нашей политической системы. Если они пройдут, как и прежде, рутинно, в атмосфере заранее предопределенного результата, то между нашими президентами действительно нет никаких принципиальных разногласий. Если же двоевластие в стране не миф, то ротация депутатов Сената обещает быть необычайно скандальной, а значит и конкурентной.

IA — CENTR . RU . «Зачем «Nur Otan» нужны праймериз?» — Внутренние выборы в партии «Nur Otan» способны привлечь в партию людей, неподконтрольных местным органам власти и существенно оживить политическую повестку Казахстана. Чем казахстанские праймериз отличаются от российских или американских, и почему эта процедура может быть интересна рядовым казахстанцам – побеседовали с политологом, директором Центра актуальных исследований «Альтернатива» Андреем ЧЕБОТАРЕВЫМ — В 2021 году в Казахстане пройдут выборы в Мажилис и маслихаты. Причем в этот раз в депутаты маслихатов всех уровней отбор будет вестись не по мажоритарной, а по пропорциональной системе. Поэтому для участия в местных выборах надо быть членом какой-либо партии и баллотироваться в тот или иной маслихат от нее. Судя по всему, партия «Nur Otan» рассчитывает посредством проведения праймериз привлечь в свои ряды политически лояльных и одновременно заинтересованных проявить себя в общественно-политической сфере граждан.

FORBES . KZ . «Готовиться ли Казахстану к падению тенге и цен на нефть, а также второй волне коронавируса» — 9 июня состоялся онлайн-брифинг с участием экспертов ИК «Ренессанс Капитал». В своем выступлении экономист инвестиционной компании по России и СНГ Софья ДОНЕЦ рассказала о том, как российская и казахстанская экономики выходят из карантина — Казахстан остается регионом, за которым приятно наблюдать. Предыдущие два кризиса (2007-2008 и 2014-2015 годов – F.) страна смогла пройти без отрицательных темпов роста, что обеспечило ей хорошую репутацию. Хотя на этот раз рецессия все же возможна и в случае второй волны сокращение ВВП может составить не 0,7% (как в нашем базовом сценарии), а 2-2,2%. В целом мы считаем, что как только турбулентность закончится, страна готова снова входить в фазу роста. Уже в 2021 мы ожидаем восстановление экономики и рост до 5,1% год к году.

«Биртанов: Карантин очень эффективен, но дорого обходится» — Об этом министр здравоохранения РК заявил в интервью Динаре САТЖАН — Если бы мы были очень богатой страной, то, конечно, можно было три месяца подержать карантин, как некоторые европейские страны, как мы говорим, с запасом. Но пока что, к сожалению, мы не такая богатая страна, которая может себе позволить три месяца ничего не делать всей страной. Нам надо работать, нужно кормить себя и свои семьи.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Иле-Алатауский нацпарк: Жангельды Сулейманов, Минэкологии и обвинения в коррупции» — Несколько недель назад алматинская общественность узнала, что Иле-Алатауский государственный национальный парк провел тендер на передачу части своих земель, а именно 35 гектаров, в частные руки на 49 лет. Алматинцев взбудоражила не только эта новость, но и факт проведения тендера «втихую», без учета мнения горожан. Волнует их и другой момент: территорию отдали компании, которая никак не связана с туризмом, экологией и, судя по данным из открытых источников, не имеет денег на счетах. Пока общество требует вернуть участки в госсобственность, а чиновники убеждают в правоте принятого решения, юрист Жангельды СУЛЕЙМАНОВ обнаружил ряд нарушений в проведении тендера и готовит петицию за возврат земель.

EHONEWS . KZ . «Сергей Домнин: прогрессивный налог на доходы физических лиц – это правильная политическая инициатива» — Кризисные явления в связи с падением цены на нефть сейчас волнуют многих, а президент и правительство уже заявили о предпринимаемых мерах по восстановлению экономики после отмены чрезвычайного положения. Сергей ДОМНИН, экономический обозреватель, ответил на ряд вопросов «Эха Казахстана», прокомментировав нынешние программы и действия властей.

«Сергей Домнин: каждый кризис нефтяных цен в Казахстане превращается в кризис сырьевой модели» — Насколько быстро можно ожидать восстановления казахстанской экономики и не замедляют ли этот процесс карантинные меры, сохраняемые после окончания действия чрезвычайного положения, – об этом и другом сейчас спорят многие аналитики. Экономический обозреватель Сергей ДОМНИН в своем интервью нашему изданию прокомментировал эти волнующие многих вопросы.

INFORMBURO . KZ . ««Если открою аккаунт в соцсети, буду вынужден 24 часа сидеть там». О чём ещё глава МВД рассказал казахстанцам?» — Министр внутренних дел отчитался перед населением. Из-за карантина отчёт Тургумбаева состоялся в СЦК, без присутствия жителей и журналистов. Министр внутренних дел ответил на несколько десятков вопросов казахстанцев. Ерлан ТУРГУМБАЕВ признал, что полицейские брали взятки на блокпостах во время карантина, а также рассказал, когда удостоверение личности заменит водителям все документы для вождения. Informburo.kz подготовил обзор самых волнующих общество тем.

KP . KZ . «К параду готовы!» — В Нур-Султане проходит подготовка военнослужащих Сухопутных войск к военному параду в Москве, посвященному 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сейчас сформировано три пеших парадных расчета: два — из состава подразделений Десантно-штурмовых войск, один — курсанты 3-го курса Военного института Сухопутных войск. Финальный смотр готовности состоится сегодня и покажет, какой из расчетов примет участие в параде 24 июня.

TIME . KZ . «Виртуальная реальность» — Дискуссия о новом Кодексе “О здоровье и системе здравоохранения” вышла на новый уровень. В минувший понедельник главный санитарный врач страны Айжан ЕСМАГАМБЕТОВА, выступая в прямом эфире, прокомментировала петицию против обязательной вакцинации, собравшую свыше 170 тысяч подписей. Голосование было открыто на сайте CitizenGo, однако в ходе простейшей проверки удалось установить, что этот портал не проверяет тех, кто решил поддержать ту или иную петицию. Проще говоря, на сайте нет даже простейшей верификации с помощью электронной почты или SMS-сообщения.

«Вывели на чистую воду» — В Алматы некие предприимчивые люди попытались заработать на водопроводе жилого дома. Причем не имея на то ни согласия жильцов, ни договора с КСК. Жителям девятиэтажки на проспекте Гагарина прямо у входа в подъезд установили платный фильтр для воды. Они узнали об этом уже постфактум.

«Куда уходят средства?» — Минусы в работе детской областной больницы в Атырау выявила специальная мониторинговая группа. Среди них — потребность в детских хирургах, отсутствие перечня лекарств и даже то, что некоторые работники проживают в дорогущих съемных квартирах. Обо всем этом члены мониторинговой группы рассказали общественности на заседании в сервисном центре ANTIKOR ORTALYGY департамента Агентства по противодействию коррупции по Атырауской области.

CARAVAN . KZ . «Два с половиной миллиона тенге за пять дней отдыха в Казахстане – эксперт объяснил, откуда такие цены» — Казахстанцы удивились стоимости отдыха на новом курорте, а Рашида ШАЙКЕНОВА разъяснила ситуацию — У нас недавно была девальвация, сейчас происходит мощная инфляция, покупательская способность тенге падает с каждым днём. Даже в магазине можно видеть, что всё подорожало почти в два раза. Когда мне говорят: «Ай-яй-яй, на курортах Казахстана цены выросли», я хочу спросить: «А что, туристский бизнес живёт в космосе?». Хозяева курортов покупают продукты, средства для уборки помещений, маски, которые подорожали раз в десять кое-где. Коврики, все эти сантизайзеры, и всё по повышенной цене. Так, каким образом дом отдыха, курорт или отель должны продавать путевки по цене 2019 года, если они сами покупают всё по повышенной?

KAPITAL . KZ . «Банкноты 500 тенге образца 2006 года выходят из обращения» — 10 июня 2020 года завершается период параллельного обращения банкнот номиналом 500 тенге образца 2006 года. Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка — «В период параллельного обращения банкноты номиналом 500 тенге образца 2006 года являются законным платежным средством, обязательны к приему на всей территории Казахстана. До 10 июня включительно не допускается отказ в принятии банкнот старого образца. После 10 июня 2020 года (завершения периода): — банки второго уровня в течение 12 месяцев со дня завершения периода параллельного обращения принимают и обменивают банкноты старого образца на действующие денежные знаки».

TENGRINEWS . KZ . «О прогнозе на лето и скандале с Молдагасимовой. Интервью с новым главой горздрава Алматы» — 2 июня Камалжан НАДЫРОВ вступил в должность руководителя Управления общественного здоровья Алматы. В интервью глава горздрава рассказал, чего можно ожидать от распространения коронавируса летом и осенью, какие уроки преподнесла пандемия и что нужно делать для того, чтобы в Алматы не ужесточали карантин. Также он высказался касательно конфликта медиков с бывшим главным санврачом Алматы Айзат МОЛДАГАСИМОВОЙ — Если спросить, реально ли соблюдать предписания главного государственного санврача, я отвечу: да, реально. Другой альтернативы на сегодняшний день больше нет, как и нет вакцины от КВИ, а также специфического лечения. Но есть достоверные способы минимизации риска заражения COVID-19, они всем известны: ношение масок, соблюдение социальной дистанции и частое, правильное мытье рук.

365 INFO . KZ . «Запрет не для всех: избранные базы отдыха в Капшагае работают на всю катушку» — Северное побережье водохранилища оцеплено полицией во избежание несанкционированного открытия. А в самом городе власти разрешили открыть бассейны. С оговорками. Мы покажем, как это работает.

«Чтобы снизить цены на продукты, нужно поднять село» — Пандемия и карантин показали проблемы в обеспечении продовольственной безопасности, заявила группа сенаторов в запросе на имя премьер-министра Аскара МАМИНА. Кроме того, выросли цена на продукты первой необходимости. Авторы считают, что первопричины — в неразвитости села. Потенциал у агропрома есть, но его так и не развивают.

AZATTYQ . ORG . ««Молчаливый» протест для «неслышащей власти», или Сутки у Дома министерств» — В Нур-Султане около 20 многодетных женщин 8 июня устроили «молчаливый» протест перед входом в министерство труда и социальной защиты населения. Акция продолжилась ночью. Женщины не покинули территорию у Дома министерств и на следующий день.

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