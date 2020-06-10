Четверть расходов бюджета осуществляются за счет средств Нацфонда РК – Счетный комитет

Нур-Султан. 10 июня. КазТАГ – Валентина Владимирская. Четверть расходов бюджета осуществляются за счет средств Национального фонда Казахстана, заявила председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (СК) Наталья Годунова.

«Уже сейчас средства Нацфонда занимают одну треть в доходах бюджета и четвертую часть в его расходах», — сказала Годунова, отчитываясь по контролю над исполнением бюджета на заседании мажилиса в среду.

По ее словам, нужно пересмотреть организацию исполнения самого бюджета. Процесс должен быть максимально транспарентен и оцифрован, иначе неэффективные затраты будут расти, а работа над ошибками и своевременная корректировка нерезультативных экономических решений не будут проводиться.

«За 2019 год неэффективно использовано немногим менее 428 млрд – в три раза больше предыдущего года» , — сказала Годунова.

Это непозволительно, полагает глава Счетного комитета, в условиях, когда экономики всех стран, особенно недиверсифицированные, структурно меняются и доходы от сырьевых ресурсов уже не будут способны покрывать потребности страны.