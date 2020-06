У Виктора Орбана и Александра Лукашенко много общего. Оба они являются правящими политиками с многолетним стажем

Издание New Europe опубликовало статью под названием «Hungary’s Orban urges EU to end sanctions against Belorussia» — «Премьер-министр Венгрии Орбан призывает ЕС отменить санкции против Белоруссии».

В ней говорится так: «Глава правительства Венгрии Виктор Орбан после своей состоявшейся в пятницу официальной встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко призвал Европейский Союз к отказу от санкционной политики в отношении Белоруссии.

Президент Беларуси Александр Лукашенко (справа) и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (слева) пожимают друг другу руки во время встречи в Минске, Беларусь, 5 июня 2020 года. (Фото: EPA-EFE/MAXIM GUCHEK / POOL)

Венгерский премьер-министр подчеркнул, что его страна стремится развивать проект «Восточное партнерство», участником которого является Белоруссия. В этой связи Орбан заявил, что «партнерство построить санкциями невозможно», добавив, что «для Европейского Союза наступило время аннулировать санкции, введенные против Белоруссии».

В ходе состоявшейся встречи лидеры двух стран также подчеркнули необходимость использования потенциала двустороннего торгово-экономического и политического сотрудничества. Лукашенко заявил, что «Венгрия является ближайшим партнером Белоруссии в Европейском Союзе».

Позиция Орбана была поддержана министром иностранных дел и торговли Венгрии, который исключил возможность установления партнерских отношений при действующих санкциях.

«Мы рассматриваем проект «Восточное партнерство» как очень важную инициативу. Но партнерство невозможно строить через санкции», — сказал Петер Сийярто в интервью, которое он дал 7 июня белорусскому первому телевизионному каналу.

Орбан был первым премьер-министром своей страны, совершившим официальный визит в Белоруссию».

Вышеизложенную информацию можно дополнить такими сведениями. Премьер-министр Венгрии в прошлую пятницу совершил официальный визит в Белоруссию. У Виктора Орбана и Александра Лукашенко много общего. Оба они являются правящими политиками с многолетним стажем. Оба они активно занимаются спортом. Венгерский премьер-министр играет в футбол, белорусский президент — в хоккей. Лидера Венгрии иногда называют единственным диктатором в Европейском Союзе, а лидера Белоруссии — последним диктатором в Европе. В свете вышеизложенного неудивительным представляется то, что им достаточно легко удается находить общий язык при том, что Евросоюз, в который входит Венгрия, проводит политику санкций и ограничительных мер против Белоруссии.

Виктор Орбан, находясь в Минске с официальным визитом, высказал такое мнение: «Западные государства часто считают, что они представители мысли более высокого уровня, потому что у них построены парламентские демократии после Второй мировой войны. Они думают, что это дает им право говорить нам, что и как надо делать. Это одна из причин. А вторая причина – мы это терпим. Многие страны просто не выражают твердо свою позицию. Мы можем выслушать разные их мнения, но это наша страна, наша экономика, наша судьба, и мы сами в силах принять решение».

Александр Лукашенко откликнулся на это следующим образом: «Я абсолютно могу поддержать и подписаться под всем тем, что сказал премьер-министр Венгрии. Я знаю его позицию. Мне очень понравилась эта фраза (я по-своему скажу), что нас «наклоняют» потому, что мы порой излишне терпеливо к этому относимся. Это ключевой тезис».

Участниками инициативного проекта Европейского Союза «Восточное партнерство», стартовавшего в 2009 году, являются шесть постсоветских стран: Армения, Азербайджан, Грузия, Белоруссия, Украина и Молдова. При этом две из них входят также в Евразийский экономический союз. Это — Армения и Белоруссия. Три из этих шести постсоветских государств — Грузия, Молдова и Украина — подписали соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, а их граждане получили право пересекать границы Шенгенского пространства без виз.

