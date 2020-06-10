Одобрен проект плана мероприятий по предотвращению распространения коронавируса в ЕАЭС

Алматы. 10 июня. КазТАГ — Одобрен проект плана мероприятий по предотвращению распространения коронавируса в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Совет руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств ЕАЭС совместно с ЕЭК подготовили проект комплексного плана краткосрочных и долгосрочных мероприятий в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия и здравоохранения, направленных на предупреждение распространения коронавирусной и других опасных инфекций, наращивания потенциала систем общественного здравоохранения, санитарно-эпидемиологического надзора, скоординированной разработки эффективных средств диагностики и вакцинопрофилактики COVID-19. (…) Документ в целом одобрен на заседании коллегии ЕЭК и соответствует резолюции высшего органа Всемирной ассамблеи здравоохранения (выпущенной 18 мая 2020 года), которую поддерживают более 100 стран-членов ВОЗ», — говорится в сообщении в среду.

По словам министра ЕЭК по техническому регулированию Виктора Назаренко, реализация мероприятий, включенных в комплексный план, позволит усилить и скоординировать потенциал систем общественного здравоохранения стран ЕАЭС, который можно будет использовать не только для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19, но и других инфекционных заболеваний на территории ЕАЭС.

«Таким образом, план будет способствовать защите населения на едином эпидемиологическом пространстве союза для предотвращения возможных будущих эпидемий», — подчеркнул министр.

В ЕЭК отметили, что комплексный план мероприятий по предотвращению распространения COVID-19 и иных инфекционных заболеваний предусматривает взаимный обмен информацией органов эпиднадзора в рамках общих информационных процессов ЕАЭС; совместную разработку рекомендаций; проведение совместных научных исследований и обучения специалистов для отработки согласованных мер реагирования на вспышки актуальных и неизвестных (новых) инфекционных заболеваний в соответствии с международными медико-санитарными правилами.