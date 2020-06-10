Финнарушения на Т69 млрд установлены комитетом внутреннего госаудита РК в 2019 году

Новости 112 0
Коронавирус обострил нефтяную войну Коронавирус обострил нефтяную войну
10861

Нур-Султан. 10 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. Финансовые нарушения на сумму Т69 млрд установлены в Казахстане комитетом внутреннего государственного аудита в 2019 году, говорится в заключении мажилиса.

«В 2019 году комитетом внутреннего государственного аудита проведено 622 аудиторских мероприятия. Т490 млрд средств охвачено аудитом. Установлены финансовые нарушения на сумму Т69 млрд», — сообщается в распространенном в среду заключении мажилиса.

Отмечается, что из общей суммы финансовых нарушений устранены нарушения на Т59 млрд.

«Камеральным контролем охвачены 64 409 процедур государственных закупок на общую сумму бюджетных средств Т337 млрд. В результате контроля пресечены нарушения на сумму Т6,8 млрд», — проинформировали в мажилисе.

Похожие материалы:

  1. Нарушения при использовании средств на Т225,5 млрд выявил счетный комитет РК в 2019 году
  2. В РК в 2019 году производство красного мяса выросло на 5,8%, а мяса птицы на 15,8% — МСХ
  3. «Самрук-Энерго» сократит инвестиции в 2020 году на Т9,3 млрд
  4. Убыток КТЖ за 2019 год составил Т70 млрд — KASE
  5. Всего 4,4% — доля сельского хозяйства в ВВП Казахстана в 2019 году

Новости партнеров

Загрузка...