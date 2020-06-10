Финнарушения на Т69 млрд установлены комитетом внутреннего госаудита РК в 2019 году

Нур-Султан. 10 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. Финансовые нарушения на сумму Т69 млрд установлены в Казахстане комитетом внутреннего государственного аудита в 2019 году, говорится в заключении мажилиса.

«В 2019 году комитетом внутреннего государственного аудита проведено 622 аудиторских мероприятия. Т490 млрд средств охвачено аудитом. Установлены финансовые нарушения на сумму Т69 млрд», — сообщается в распространенном в среду заключении мажилиса.

Отмечается, что из общей суммы финансовых нарушений устранены нарушения на Т59 млрд.

«Камеральным контролем охвачены 64 409 процедур государственных закупок на общую сумму бюджетных средств Т337 млрд. В результате контроля пресечены нарушения на сумму Т6,8 млрд», — проинформировали в мажилисе.