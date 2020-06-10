Алматы. 10 июня. КазТАГ — Названа причина укрепления тенге, передает корреспондент агентства.

«После беспрецедентного по своему масштабу шока в марте, главным фактором, благоприятно оказывающим влияние на тенге, продолжает оставаться восстановление цен на нефть. (…) На фоне роста цены на нефть и позитивной динамики валют стран-торговых партнеров Казахстана, тенге за месяц укрепился с Т429,41 до Т411,54 – на 4,2%», — цитирует в среду пресс-служба Национального банка (НБ) РК заместителя председателя центробанка Алию Молдабекову, прокомментировавшую ситуацию на внутреннем валютном рынке, укрепление тенге и состояние Нацфонда.

По ее данным, цены на энергоносители показали позитивную тенденцию на фоне постепенного восстановления баланса на рынке нефти.

«Саудовская Аравия объявила о дополнительном сокращении добычи нефти в июне на 1 млн баррелей в сутки для стимулирования нефтедобывающих стран выполнять обязательства по сокращению добычи. Количество буровых установок в США в мае продолжило снижаться и упало до 222, рекордного количества за 10 лет. Котировки на черное золото выросли за май месяц на 40% – c $25,3 до $35,3 за баррель», — привела она данные.

Также она сообщила, что значительное влияние на курс национальной валюты в мае оказывали и внутренние факторы.

«Во-первых, это увеличение продажи валюты из Национального фонда для осуществления трансфертов в бюджет в рамках увеличения общего объема гарантированного трансферта на 2020 год с Т2,7 трлн до Т4,77 трлн. Во-вторых, это продажи иностранной валюты экспортерами для квартальных налоговых отчислений. Но, несмотря на то, что май является так называемым «налоговым» месяцем, объем продаж экспортеров несколько сократился. Это связано с тем, что значительное падение нефти в марте и низкая средняя цена на нефть в апреле имеют негативный эффект с определенным лагом. Третий фактор – это снижение спроса на валюту в виду продления карантинных мер и все еще ограниченного режима функционирования многих предприятий. В мае объем торгов на КФБ снизился до минимума за год и составил $1,6 млрд. Для сравнения в апреле объем торгов составлял $1,72 млрд, а в среднем за четыре месяца 2020 года $2,4 млрд», — перечислила зампред Нацбанка.

На этом фоне, по словам Молдабековой, «в мае у Нацбанка не было необходимости проводить интервенции».