Казахстан и Китай подтвердили планы по завершению семи инвестпроектов на сумму $576 млн.

Нур-Султан. 10 июня. КазТАГ – Казахстан и Китай подтвердили планы по завершению семи инвестиционных проектов на сумму $576 млн., сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РК.

«Состоялось 18-ое заседание казахстанско-китайской комиссии по сотрудничеству в области индустриализации и инвестиций под сопредседательством заместителя министра иностранных дел РК Алмаса Айдарова и заместителя председателя государственного комитета по реформам и развитию КНР Нин Цзичже», — говорится в сообщении в среду.

Как уточняется, на заседании был обсужден ход реализации инвестиционных проектов. Состоялся обмен мнениями по оказанию содействия их успешной реализации и решению возникающих вопросов.

«Были согласованы конкретные меры по оперативному решению вопросов, связанных с транспортировкой грузов и пересечением границ, а также своевременной поставки необходимого оборудования для завершения проектов. Стороны подтвердили планы по завершению семи совместных инвестиционных проектов на общую сумму $576 млн. в различных отраслях. После ввода в эксплуатацию данных проектов планируется создание 647 рабочих мест», — отмечается в сообщении.

Участники выразили взаимную благодарность за оказание гуманитарной помощи в рамках борьбы с глобальной пандемией COVID-19. Была отмечена эффективность сотрудничества, позволившая снизить уровень заболеваемости на территории двух стран.