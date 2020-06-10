Нур-Султан. 10 июня. КазТАГ – Мусорный полигон горит близ трассы Алматы-Оскемен, сообщает официальный представитель ДЧС Алматинской области Азамат Журтбаев.

«10 июня 2020 года в 14.26 часов в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о возгорании твердых-бытовых отходов на мусорном полигоне в Илийском районе, в близи автодороги «Алматы-Оскемен» (35 км). Предварительная площадь горения составляет 3 га (общая площадь свалки 38 га). Распространению возгорания способствует наличие ветра три метра в секунду с порывами до 7 метров в секунду», — рассказал Журтбаев в среду.

Как уточняется, в ликвидации задействованы от ДЧС Алматинской области 16 сотрудников и пять единиц техники, ТОО «АДК Таза-Алем» 30 работников и две единицы бульдозера, местных исполнительных органов 10 работников и две единицы водовоза.

«В случае улучшения погодных условий для ликвидации будет привлечен вертолет АО «Казавиаспас» с водосливным устройством», — резюмировал Журтбаев.