Мажилис одобрил поправки по вопросам валютной ипотеки

Нур-Султан. 10 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. Мажилис одобрил поправки в законодательные акты по вопросам ипотечных займов в валюте и совершенствования регулирования субъектов рынка платежных услуг.

В среду на пленарном заседании мажилиса одобрен проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ипотечных займов в иностранной валюте и совершенствования регулирования субъектов рынка платежных услуг» во втором чтении.

Ранее сообщалось, что мажилисмены предложили предоставить банкам право без заявления заемщика валютного ипотечного займа в целях снижения долговой нагрузки применить улучшающее условие в виде уменьшения его денежного обязательства по ипотечному займу в иностранной валюте при замене иностранной валюты на национальную валюту.