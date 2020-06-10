Мажилис одобрил поправки по вопросам валютной ипотеки

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Нур-Султан. 10 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. Мажилис одобрил поправки в законодательные акты по вопросам ипотечных займов в валюте и совершенствования регулирования субъектов рынка платежных услуг.

В среду на пленарном заседании мажилиса одобрен проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ипотечных займов в иностранной валюте и совершенствования регулирования субъектов рынка платежных услуг» во втором чтении.

Ранее сообщалось, что мажилисмены предложили предоставить банкам право без заявления заемщика валютного ипотечного займа в целях снижения долговой нагрузки применить улучшающее условие в виде уменьшения его денежного обязательства по ипотечному займу в иностранной валюте при замене иностранной валюты на национальную валюту.

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