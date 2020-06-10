Проходить через дезинфекционные тоннели не обязательно – Бекшин

Алматы. 10 июня. КазТАГ – Мадина Алимханова. Посетителям рынков и торговых центров не обязательно проходить через дезинфекционные тоннели, заявил главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин.

«Прохождение через тоннель — это необязательная мера для посетителей. Некоторые, возможно, имеют аллергический фон, о котором они знают, и могут пройти мимо. Это по желанию. Это, конечно же, эффективная мера, поскольку это дезинфицирующее средство, особенно когда выходишь из торгового предприятия, рынка, где большое количество людей, на верхней одежде возможно оседание вируса. Но в целом сказать насколько это эффективно, такие научные исследования не производились, и в условиях того, что это новая форма, мы ее внедрили. Каждый житель может на свое усмотрение проходить или не проходить через тоннель», — сказал Бекшин на брифинге в среду.

При этом он отметил, что «излишняя дезинфекция не помешает».

«Я считаю, что, поскольку это дезинфицирующие средства, они зарегистрированы, безопасны, малотоксичны, излишняя дезинфекция не помешает. Потом придется возвращаться домой, а дома дети, пожилые, члены семьи», — добавил он.