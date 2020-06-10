Бишкек остается «глухим» к конструктивным предложениям Нур-Султана по госгранице – МТИ

Нур-Султан. 10 июня. КазТАГ — Бишкек остается «глухим» к конструктивным предложениям Нур-Султана по ситуации на казахстанско-кыргызской госгранице, сообщает пресс-служба министерства торговли и интеграции (МТИ) РК.

«Вопрос о ситуации на казахстанско-кыргызской границе, периодически обостряясь, поднимается Кыргызской Республикой уже более года. Все это время Казахстан безуспешно призывает соседей решить вопрос прозрачности перемещения грузов комплексно с применением цифровых технологий, путем обмена данными по перемещающимся транспортным средствам, применения электронных пломб к грузовикам и других способов. (…) Бишкек остается «глухим» к конструктивным предложениям Нур-Султана, продолжая будировать вопросы «мифических барьеров», — говорится в сообщении в среду.

Такое поведение кыргызских партнеров, по мнению МТИ, «наводит на справедливые подозрения о намеренном отказе от добросовестного сотрудничества в целях ухода от легального перемещения, прежде всего, товаров народного потребления, ввозимых из КНР на территорию стран ЕАЭС».

«Об этом свидетельствует излишнее обострение данного вопроса, информационные атаки и рассмотрение данного вопроса на площадке ВТО, к которой данные вопросы не имеют отношения», — следует из сообщения.

По данным ведомства, с начала прошлого года по июнь текущего через казахстанско-кыргызскую границу в направлении Казахстана и России проследовали почти 80 тыс. грузовых автотранспортных средств.

«Из них проведена выборочная проверка 1547 транспортных средств, в результате (чего – КазТАГ) в 1505 случаях выявлены грубейшие нарушения налогового законодательства Казахстана. Так, указаны фиктивные получатели в Казахстане или России, перемещаемые товары не соответствовали тому, что было указано в сопроводительных документах. В результате были доначислены налоговые платежи на сумму более $5 млн», — проинформировали в минторговли.

Как сообщили в МТИ, на сегодня, в связи с улучшением эпидемиологической обстановки, принято решение о постепенном возобновлении работы всех семи пунктов пропуска в ближайшее время, пять из которых ранее приостановили работу из-за пандемии коронавируса.

«Так, с сегодняшнего дня начинает работать пункт пропуска «Сыпатай батыр», что позволит существенно «разгрузить» действующие пункты пропуска и ускорить время прохождения грузовых авто через границу», — считают в ведомстве.

Всего, по данным МТИ, было закрыто 20 пунктов пропуска по всему периметру государственной границы, в основном – это пункты, через которые в большинстве перемещаются физические лица.

«Республика Казахстан не устанавливает никаких барьеров для передвижения товаров. (…) Данный вопрос дважды рассматривался коллегией Евразийской экономической комиссии, занимая по четыре часа обсуждений, в результате коллегия не приняла решения о наличии барьера в действиях Казахстана. В свою очередь действия комитета государственных доходов министерства финансов Республики Казахстан в части осуществления экспортного и налогового контроля признаны коллегией ЕЭК легитимными, учитывая, что данные меры относятся исключительно к национальной компетенции», — резюмируется в сообщении.

Напомним, 5 июня в комитете госдоходов (КГД) министерства финансов (МФ) РК назвали причины скопления авто на границе Казахстана и Кыргызстана, в числе которых были: начало сезона плодоовощной продукции, возобновление торговли с КНР и приостановление работы пяти автомобильных пунктов пропуска в связи с COVID-19.

8 июня сообщалось, что главы МИД Казахстана и Кыргызстана обсудили прохождение грузовиков через госграницу.