Мирзагалиев о строительстве в Иле-Алатауском нацпарке: «Компетентные органы разберутся»

Нур-Султан. 10 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. Со строительством в Иле-Алатауском национальном парке должны разбираться компетентные органы, сказал министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев.

«Если такие факты были, то по ним должны разбираться компетентные органы. Сейчас мне оценку давать соответствующую преждевременно. Пусть компетентные органы разберутся», — сказал Мирзагалиев, отвечая на вопрос о ситуации со строительством в Иле-Алатуском национальном парке.

Напомним, 7 июня известный казахстанский юрист в области земельного права Бакытжан Базарбек сообщил о том, что все земли Иле-Алатау, включая горы, отдали кому-то под пастбище. Позже в министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК заверили, что «земли нацпарка не продаются, это запрещено законом Республики Казахстан». 8 июня Базарбек сообщил, что его пытаются заставить замолчать на тему махинаций с землей в национальном парке Иле-Алатау.