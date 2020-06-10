Верховный суд Казахстана намерен купить систему конференцсвязи Cisco за Т563 млн

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Нур-Султан. 10 июня. КазТАГ – Верховный суд Казахстана намерен купить систему конференцсвязи CISCO за Т563 млн, передает корреспондент агентства.

«Заказчик – государственное учреждение «Департамент по обеспечению деятельности судов при Верховном суде Республики Казахстан (аппарат Верховного суда Республики Казахстан), наименование – система конференцсвязи, дополнительная характеристика – видео-конференцсвязь система, плановая сумма – Т563 286 696», — говорится в описании лота на портале государственных закупок.

Из технической спецификации следует, что речь идет о доукомплектовании имеющегося аппаратно-программного комплекса «Видеоконференцсвязь Cisco».

«Сеть видеоконференцсвязи ГУ «Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде Республики Казахстан (аппарат Верховного Суда Республики Казахстан)» строится по принципу установки центрального ядра сети в городе Нур-Султан (улица Динмухамеда Кунаева, дом 39) и полной интеграцией с существующей системой видеоконференцсвязи Cisco», — сказано в техспеке.

Объявление было размещено 9 июня, прием заявок стартует 23 июня и продлится до 8 июля.

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Напомним, 4 июня МИА КазТАГ сообщало, что аппарат Верховного суда Казахстана готовится потратить за год почти Т64 млн на SMS-уведомления.

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