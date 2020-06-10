Нур-Султан. 10 июня. КазТАГ – Трое пострадали в результате пожара на свалке близ трассы Алматы-Оскемен, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел (МВД) РК.

«В связи с ухудшением возгорания между 33-35 км платного участка Алматы-Капшагай произошло ДТП с участием восьми автотранспортных средств (три пострадавших, один в тяжелом состоянии). Ориентировочно в 16.30-16.40 на место прибыли сотрудники противопожарной службы, дорожной полиции и скорой медицинской помощи», — рассказал руководитель пресс-службы АО «НК «QazAvtoJol» Маржан Ордабай в среду.

Как уточняется, в связи с сильным (черным) густым дымом, сотрудниками дорожной полиции временно перекрыто передвижение в обоих направлениях. Ситуация не поменялась, проводятся усиленные меры совместно с ДЧС и МПС.

Ранее сообщалось, что в ликвидации пожара на мусорном полигоне задействованы от ДЧС Алматинской области 16 сотрудников и пять единиц техники, ТОО «АДК Таза-Алем» 30 работников и две единицы бульдозера, местных исполнительных органов 10 работников и две единицы водовоза