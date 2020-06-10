Нарушения при использовании средств на Т225,5 млрд выявил счетный комитет РК в 2019 году

Нур-Султан. 10 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. Нарушения при использовании средств на Т225,5 млрд выявил счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета (СК) Казахстана в 2019 году, говорится в заключении мажилиса.

«В 2019 году счетным комитетом проведено 22 аудиторских и экспертно-аналитических мероприятий на 211 объектах. (…) Нарушения при использовании средств 2019 года выявлены на Т225,5 млрд, в том числе финансовые нарушения – Т14,6 млрд», — говорится в распространенном в среду заключении мажилиса.

Отмечается, что объем средств, охваченных аудитом СК, составил Т41,1 трлн.