Одобрена методология прогнозирования развития АПК стран ЕАЭС

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Алматы. 10 июня. КазТАГ — Одобрена методология прогнозирования развития агропромышленного комплекса (АПК) стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Коллегия ЕЭК одобрила методологию прогнозирования развития АПК стран Евразийского экономического союза. Подходы, заложенные в документе, позволят формировать прогноз экономического развития в ЕАЭС сельскохозяйственного производства и рынок использования основных агропродовольственных товаров на среднесрочный (пять лет) и долгосрочный (10 лет) период с корректировкой показателей раз в два года», — говорится в сообщении.

В ЕЭК отметили, что прогноз будет составляться в отношении товаров двух категорий: базовой продукции сельского хозяйства и продуктов переработки.

«К первой отнесены зерно, картофель, скот и птица, сахарная свекла, масличные и овощебахчевые культуры, сырое молоко, яйца, плоды и ягоды, шерсть, хлопко- и льноволокно, кожевенное сырье. Ко второй – растительные масла, мясо и мясопродукты, белый сахар, продукты переработки картофеля, овощей плодов, ягод и т.д.» — перечисляется в информации.

Как уточняется, среди основных показателей, по которым формируется прогноз, – численность занятых в АПК, производство товаров в хозяйствах всех категорий, производительность труда, экспорт и импорт сельхозпродуктов, уровень самообеспеченности по основным видам продукции АПК.

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«В методологии указаны главные факторы влияния на расчетные параметры прогноза. Это, например, спрос на сельскохозяйственную продукцию и продовольствие на внутреннем и внешнем рынках стран союза, снижение таможенно-тарифной защиты агропродовольственного рынка государств-членов, господдержка сельского хозяйства, реализация мер по вовлечению плодородных земель в сельхозоборот и оптимизации землепользования и ряд других», — проинформировали в ЕЭК.

В пресс-службе пояснили, что методология необходима комиссии для расчета прогнозных показателей развития агропромышленных комплексов с последующей рекомендацией их использования уполномоченными государственными органами стран союза при разработке национальных прогнозов.

«Долгосрочные прогнозы станут инструментом инвестиционной привлекательности, который поможет оценить перспективы развития АПК государств-членов на длительную перспективу, их потенциальные производственные и потребительские ниши. Это позволит рационально использовать финансовые и материальные ресурсы», — считают в ЕЭК.

Отмечается, что методология разработана в соответствии с протоколом первого заседания совета по агропромышленной политике ЕАЭС от 19 ноября 2018 года. Совет создан решением глав стран ЕАЭС для обеспечения эффективного взаимодействия министерств сельского хозяйства государств-членов при реализации согласованной агропромышленной политики. В его составе – министры сельского хозяйства союзных стран и министры Евразийской экономической комиссии по промышленности и АПК и техническому регулированию.

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