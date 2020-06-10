Алматы. 9 июня. КазТАГ – Пенсионер три раза был объявлен мертвым в Шымкенте, сообщает Otyrar.

«О том, что он умер, Анатолий Поваров узнал случайно. Когда житель Шымкента пришел за пенсией, банковский сотрудник пробил его паспортные данные по базе. Оказалось, что по документам Анатолий числится умершим! В первый раз, восстать из мертвых мужчине пришлось в октябре 2019 года. Второй раз мужчину вычеркнули из списка живых в феврале 2020-го. После обивания чиновничьих порогов, ему вновь удалось доказать, что он не фантом, а самый что ни на есть живой человек, с 30-летним стажем работы на шахте. В мае жителя Шымкента поджидал очередной «сюрприз», — говорится в сообщении в среду.

Как выяснилось, пенсию Поваров не получает уже два месяца.

«Два месяца он пенсию не получает, потом ходит пишет заявления в ЦОН, выплатной центр, его отправляют в банк, в налоговую инспекцию. Зачем? Человеку 70 лет, два месяца проходит, он не получает пенсию. Все добился, везде заявления написал, два месяца получил и на третий опять пенсии нет», — рассказала родственница Поварова Ирина Ревенко.

В выплатном центре заверили, что пенсию Поварову начисляют регулярно. А не доходит она до адресата потому, что полный тезка мужчины, якобы, скончался в Алматинской области. Вот и происходит время от времени такая путаница.

«Статус умершего выявляется в нашей базе данных, КПП Енбекшиказахская многопрофильная больница Алматинской области. Мы ему неоднократно говорили, чтобы он с удостоверением доказал, что он жив, они ошибочно ввели другого человека», — рассказал главный специалист отдела социального обеспечения Каратауского района Данияр Алиев.

Между тем, доказывать свое существование пенсионеру придется самостоятельно.

«Я прихожу, все смеются, вот теперь долго будешь жить, только на что я буду жить, если у меня нет денег. Вот на карточке было, а я не могу снять, сейчас опять в долги залез», — пожаловался Поваров.