В ДУИС Нур-Султана «пытаются выяснить» источник информации об освобождении Майлыбаева

Нур-Султан. 10 июня. КазТАГ – В департаменте уголовно-исполнительной системы Нур-Султана ищут источник информации об освобождении бывшего заместителя руководителя администрации президента Казахстана Баглана Майлыбаева, передает корреспондент агентства.

«Я не могу такие комментарии давать. Я никому не комментировала, сейчас пытаюсь выяснить», — заявила в среду редакции МИА КазТАГ главный специалист ДУИС Нур-Султана по фамилии Бекенова.

Ранее со ссылкой на ДУИС появились сообщения о том, что Майлыбаев был освобожден досрочно.

Напомним, 12 января 2017 года комитетом национальной безопасности Майлыбаев и сотрудник администрации президента Николай Галихин были задержаны и водворены в СИЗО по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частей 1 и 3 статьи 185 (незаконное собирание, распространение, разглашение государственных секретов) УК РК.

В июне 2017 года Майлыбаев был осужден на пять лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности в государственных органах, Галихин – на четыре года лишения свободы условно с лишением права занимать должности в государственных органах сроком на три года. Оба осужденных признали вину. В связи с секретностью уголовное дело было рассмотрено в закрытом судебном заседании.