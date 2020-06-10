Работу всех пунктов пропуска между РК и КР пообещали восстановить «в ближайшее время»

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Нур-Султан. 10 июня. КазТАГ – Работу всех пунктов пропуска между Казахстаном и Кыргызстаном пообещали восстановить «в ближайшее время», сообщает пресс-служба министерства торговли и интеграции (МТИ) РК.

«На сегодня в связи с улучшением эпидемиологической обстановки принято решение о постепенном возобновлении работы всех пунктов пропуска в ближайшее время. Так, с сегодняшнего дня начинает работать пункт пропуска Сыпатай — Батыр, что позволит существенно «разгрузить» действующие пункты пропуска и ускорить время прохождения грузовых авто через границу», — говорится в сообщении в среду.

Как уточняется, закрытие нескольких пунктов пропуска были вынужденной мерой, направленной на обеспечение безопасности граждан.

«Решение о закрытии пунктов пропуска принято Казахстаном в целях недопущения ввоза и распространения коронавирусной инфекции. Вопросы эпидемического благополучия относятся к вопросам национальной безопасности, что является исключительной прерогативой национальных правительств. Следует отметить, что всего было закрыто 20 пунктов пропуска по всему периметру государственной границы. В основном это пункты, через которые в большинстве перемещаются физические лица», – отметили в пресс-службе.

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