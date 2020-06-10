Нур-Султан. 10 июня. КазТАГ — Какой будет погода в Казахстане 11-13 июня, рассказали в пресс-службе РГП «Казгидромет».

«11 июня в северных и центральных регионах синоптическую ситуацию продолжит формировать очаг повышенного атмосферного давления с характерной для него солнечной, сухой и жаркой погодой, ожидается повышение температуры днем до +26+34», — говорится в сообщении, распространенном в среду.

Но уже 12-13 июня, согласно прогнозу, ожидается перемена погоды.

«Северный циклон, и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы принесут с собой дожди с грозами и порывистым ветром, при этом температурный фон будет понижаться до +20+29», — резюмируется в сообщении.