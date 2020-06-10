Какой будет погода в Казахстане 11-13 июня

Новости 92 0

Нур-Султан. 10 июня. КазТАГ Какой будет погода в Казахстане 11-13 июня, рассказали в пресс-службе РГП «Казгидромет».

«11 июня в северных и центральных регионах синоптическую ситуацию продолжит формировать очаг повышенного атмосферного давления с характерной для него солнечной, сухой и жаркой погодой, ожидается повышение температуры днем до +26+34», — говорится в сообщении, распространенном в среду.

Но уже 12-13 июня, согласно прогнозу, ожидается перемена погоды.

«Северный циклон, и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы принесут с собой дожди с грозами и порывистым ветром, при этом температурный фон будет понижаться до +20+29», — резюмируется в сообщении.

Похожие материалы:

  1. Штормовые предупреждения объявлены в трех областях Казахстана на 3 июня
  2. Штормовые предупреждения объявлены в трех областях Казахстана на 4 июня
  3. Штормовые предупреждения объявлены в шести областях Казахстана на 2 июня
  4. Штормовые предупреждения объявлены в трех областях Казахстана на 5 июня
  5. Какой должна быть дистанция между плавающими в бассейне в Казахстане

Новости партнеров

Загрузка...