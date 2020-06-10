Алматы. 10 июня. КазТАГ – В комитете уголовно-исполнительной системы (КУИС) отрицают заражение коронавирусом содержащихся в СИЗО в Алматы, передает корреспондент агентства.

«Результаты ПЦР-теста (семеро) получены: отрицательно», — сообщили в пресс-службе КУИС в среду.

При этом, с каким именно заболеванием были связаны жалобы на симптомы, совпадающие с теми, что регистрируют у больных коронавирусом, в КУИС не уточнили.

Напомним, 8 июня стало известно, что содержащийся в СИЗО в Алматы бывший ректор Международного университета информационных технологий (МУИТ) Дамир Шыныбеков мог заразиться коронавирусом. По словам адвоката Гульнары Сулейменовой, у содержащихся в учреждении ЛА -155/18 КУИС МВД РК «уже неделю плохое самочувствие, которое ухудшается с каждым днем и на сегодняшний день – сильная головная боль, температура, ломота в костях и суставах, боли в спине, диарея, потеря обоняния». Как указала адвокат, до настоящего времени медицинская помощь пожаловавшимся на симптомы коронавирусной инфекции (КВИ) в СИЗО «не оказывается и они занимаются самолечением». В тот же день в КУИС заявили, что семерых содержащихся в СИЗО в Алматы проверяют на наличие коронавируса.

Бывший ректор МУИТ Дамир Шыныбеков был арестован в мае 2019 года. Ему вменяют пункт 2 части 4 статьи 189 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере) УК РК. Шыныбеков возглавлял МУИТ с 2009 года, с 2016 года был членом общественного совета Алматы.