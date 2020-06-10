Снизить пенсионные взносы с 10% до 5% от дохода с физлиц по договорам ГПХ могут в РК

Нур-Султан. 10 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. Снизить обязательные пенсионные взносы с 10% до 5% от полученного дохода с физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера (ГПХ), предлагают в мажилисе.

«В целях снижения нагрузки для физических лиц, получающих доходы по договорам ГПХ, обязательные пенсионные взносы снижены с 10% до 5% от полученного дохода», — говорится в распространенном в среду заключении мажилиса к проекту закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ипотечных займов в иностранной валюте и совершенствования регулирования субъектов рынка платежных услуг».

Также мажилисмены предложили предоставить банкам право без заявления заемщика валютного ипотечного займа в целях снижения долговой нагрузки применить улучшающее условие в виде уменьшения его денежного обязательства по ипотечному займу в иностранной валюте при замене иностранной валюты на национальную валюту.

«Вместо учетной регистрации организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, вводится лицензирование микрофинансовой деятельности с 1 января 2021 года», — говорится также в заключении нижней палаты.

Кроме того, мажилисмены предлагают внести поправки, предусматривающие недопущение взыскания задолженности по договору банковского займа за счет денег, находящихся на сберегательных банковских счетах, являющихся предметом залога по выданным банковским займам, в размере суммы непогашенного основного долга по таким банковским займам путем предъявления платежного требования.

«В целях усиления требований к обеспечению финансовой стабильности банков устанавливается требование к наличию минимального рейтинга у родительской организации банка. (…) Уточнен порядок возмещения затрат национальному оператору телерадиовещания по обеспечению распространения по национальной сети телерадиовещания негосударственных теле-, радиоканалов посредством аналогового и цифрового эфирного телерадиовещания. (…) Уточнены статьи 209 и 210 Бюджетного кодекса в части предоставления возможности местным исполнительным органам выпускать ценные бумаги с учетом суммы, необходимой для финансирования в установленном порядке отдельных мероприятий по содействию занятости, определенных в период действия чрезвычайного положения», — перечислили свои предложения мажилисмены.