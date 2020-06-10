Казахстанцы тратят на продукты питания половину доходов – Счетный комитет

Нур-Султан. 10 июня. КазТАГ – Валентина Владимирская. В расходах населения Казахстана доля продовольственных товаров увеличилась за 2019 год до 50%, сообщила председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (СК) Наталья Годунова.

«Реальные доходы населения (в 2019 году – КазТАГ) возросли на 5,5%. Однако в расходах населения увеличилась доля продовольственных товаров – до 50%. В развитых странах этот показатель составляет порядка 10%», — сказала Годунова, отчитываясь по контролю над исполнением бюджета на заседании мажилиса в среду.

По ее словам, даже в России и Беларуси эти цифры не превышают трети расходов граждан.

«Доходы населения наполовину «проедаются» и у населения отсутствует возможность увеличения своих сбережений. Улучшение уровня жизни обеспечивается преимущественно за счет кредитования. В 2019 году рост потребительских кредитов опережал рост номинальных доходов населения почти на 15%», — сказала Годунова.

Тенденция снижения нефтяной зависимости не достигнута, отметила глава счетного комитета.

«На протяжении 10 лет доля обрабатывающего сектора не превышает 11%. В структуре экспорта минеральные продукты превысили 70%», — сказала Годунова.