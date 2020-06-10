Нур-Султан. 10 июня. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал очередные поправки по расширению своих полномочий, передает корреспондент агентства.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам военного положения», — сообщили в Акорде в среду.

Целью поправок является дальнейшее совершенствование законодательства по вопросам подготовки государства к обороне в условиях современных угроз и вызовов. Законопроектом вносятся поправки в Трудовой кодекс и Законы Республики Казахстан «О мобилизационной подготовке и мобилизации», «О государственных секретах», «О военном положении», «Об обороне и Вооруженных силах Республики Казахстан», «Об образовании» и «О воинской службе и статусе военнослужащих», — говорится в заключении сената по законопроекту в четверг.

Задачами закона являются:

— уточнение и дополнение полномочий президента, реализуемые им как в период военного положения, так и до его введения, а именно: утверждение порядка применения мер военного положения; утверждение положений о ставке Верховного главного командования Вооруженных сил, об организации деятельности правительства в период военного положения, о советах обороны областей, городов республиканского значения, столицы;

— наделение правительства полномочиями, позволяющими ему утверждать положения о министерствах на период военного положения, обеспечивать выполнение мероприятий по оперативному оборудованию территории в интересах обороны;

— образование при введении военного положения советов обороны областей, городов республиканского значения, столицы, непосредственное руководство которых возлагается на акимов;

— наделение организаций высшего образования правом на возмездной основе осуществлять подготовку студентов на военных кафедрах по программе сержантов запаса.

Министерство обороны опредеено уполномоченным органом в сфере территориальной обороны и за ним закрепляется право утверждения мобилизационного плана Вооруженных сил.

Поправки направлены, по словам разработчиков, на создание правовых условий для функционирования государства при введении военного положения.

Напомним, 16 мая Токаев узаконил расширение своих полномочий при чрезвычайных положениях (ЧП).