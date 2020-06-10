Нур-Султан. 10 июня. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки, разрешающие судам рассматривать дела без вызова сторон, сообщает пресс-служба Акорды.
«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан по вопросам внедрения современных форматов работы судов, сокращения излишних судебных процедур и издержек», — говорится в сообщении в среду.
Закон содержит в себе нормы по рассмотрению судом несложных вопросов без вызова сторон. Дела в порядке упрощенного (письменного) производства будут рассматриваться в электронном формате.
В рамках развития примирительных процедур
Закон также предусматривает и другие новшества относительно электронного протокола, дистанционного участия в процессе, использования участниками процесса электронных гаджетов и других технических средств.
По мнению разработчиков поправок, ожидаемыми результатами