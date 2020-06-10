Нур-Султан. 10 июня. КазТАГ – Еще 34 пассажирских поезда возобновляют работу в Казахстане с 10 июня, сообщает пресс-служба АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы».

«Решением межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса и по согласованию с министерством индустрии и инфраструктурного развития РК с 10 июня 2020 года по Казахстану запускаются еще 34 (за исключением пяти поездов из-за карантинного режима в таких станциях как Кульсары, Макат и др.) пассажирских поезда с учетом требований главного государственного санитарного врача на транспорте.

Также, на летний период назначены следующие пассажирские поезда на озеро Алаколь:

№459-6941/6942-460 с 11 июня 2020г. «Оскемен – Достык» и №457-6941/6942-458 «Семей – Достык» периодичностью курсирования через день;

№255/256 с 14 июня 2020г. «Алматы 2 – Достык» периодичностью курсирования три раза в неделю;

№258/257 с 18 июня 2020г. «Нур-Султан 1 – Достык» периодичностью курсирования два раза в неделю.

Таким образом внутри Казахстана будут курсировать 119 пар пассажирских поездов.

После открытия государственных границ и согласования с железнодорожными администрациями других государств будут поэтапно возобновляться остальные маршруты», — говорится в сообщении в среду.

Как уточняется, 9 июня отменено требование по недопуску провожающих граждан в здания железнодорожных вокзалов и разрешена деятельность объектов общественного питания в пассажирских поездах (электропоездах пригородного сообщения) способом доставки по предварительному заказу пассажиров.

«В связи с этим проводятся работы по организации деятельности вагонов-ресторанов с учетом требований постановления главного санитарного врача на транспорте. Национальный перевозчик просит пассажиров строго соблюдать санитарно-карантинные требования, социальную дистанцию (не менее одного метра), масочный режим на территории вокзала и внутри поезда», — резюмируется в сообщении.