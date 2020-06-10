За 13 лет квазигоссектор получил средства в размере семи бюджетов развития Казахстана – СК

Нур-Султан. 10 июня. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане с 2007 по 2019 годы квазигосхолдингам предоставлены Т7,5 трлн, заявила председатель счетного комитета Наталья Годунова.

«С 2007 по 2019 годы холдингам (квазигосударственного сектора – КазТАГ) предоставлены национальные ресурсы Т7,5 трлн, что сопоставимо с семи бюджетами развития страны», — сказала Годунова, отчитываясь по контролю над исполнением бюджета на заседании мажилиса в среду.

По ее словам, работает квазигоссектор неэффективно. При сохранении его зависимости от бюджета, мониторинг за направлением госсредств холдингами на реализацию общенациональных целей не осуществляется.

Требуется четкое определение роли каждого субъекта квазигоссектора в достижении государственных задач с привязкой к финансовым ресурсам. Средства, выделяемые из республиканского бюджета, стали, по ее оценке, источником доходов для многих госкомпаний.

«В итоге предприниматель, на которого направлена господдержка, получает кредитные средства по завышенным ставкам, в среднем от 6 до 9%, а субъект квазигосударственного сектора, при бюджетном кредитовании — менее 1%», — сказала Годунова.