Золото подорожало по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне во вторник

Алматы. 10 июня. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне во вторник составила $1713,5.

Относительно утреннего фиксинга во вторник стоимость тройской унции в долларовом выражении повысилась на 6.

Стоимость унции золота в евро составила 1510,62 (-4,79), а в британских фунтах – 1348,87 (-1,59).

Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.