Нур-Султан. 10 июня. КазТАГ – Теплая погода без осадков ожидается на большей части Казахстана в среду, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Большая часть республики будет находиться под влиянием антициклона – ожидается теплая погода без осадков. Однако, на востоке, юго-востоке и юге РК под влиянием высотной ложбины циклона, а на западе под влиянием атмосферных фронтальных разделов местами пройдут кратковременные дожди с грозами, ожидается усиление ветра, на юге – с пыльной бурей», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура днем +29+31, ночью +15+17.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 5-10 метров в секунду. Температура днем +22+24, ночью +12+14.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Температура днем +29+31, ночью +15+17.

В Жамбылской области дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду, чрезвычайна пожарная опасность. Днем +23+28, ночью +11+16.

В Туркестанской области ожидается дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду с пыльной бурей, чрезвычайна пожарная опасность. Днем +29+34, ночью +15+20.

В Костанайской области без осадков. Днем +28+34, ночью +13+18.

В Алматинской области днем кратковременный дождь с грозой, чрезвычайна пожарная опасность. Днем +22+27, ночью +12+17.

В Акмолинской области без осадков, чрезвычайна пожарная опасность. Днем +29+34, ночью +12+17.

В Северо-Казахстанской области без осадков. Днем +28+33, ночью +12+17.

В Павлодарской области ночью на юге кратковременный дождь с грозой, чрезвычайная пожарная опасность. Днем +24+29, ночью +9+14.

В Карагандинской области днем ожидается кратковременный дождь с грозой, чрезвычайная пожарная опасность. Днем +26+31 (на юге +34), ночью +12+17 (на юге +20).

В Актюбинской области осадков не ожидается, чрезвычайная пожарная опасность. Днем +29+34, ночью +12+17.

В Западно-Казахстанской области дождь с грозой. Днем +27+32, ночью +13+18.

В Атырауской области без осадков, чрезвычайная пожарная опасность. Днем +33+38, ночью +20+25.

В Мангистауской области без осадков, местами пыльная буря. Днем +30+35 (на юге +38), ночью +21+26 (на юге +18).

В Кызылординской области без осадков, чрезвычайна пожарная опасность, ветер 15-20 метров в секунду с пыльной бурей. Днем +32+37, ночью +16+21.

В Восточно-Казахстанской области днем дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду, чрезвычайна пожарная опасность. Днем +20+25, ночью +5+10.

«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания уровня воды, значительных изменений не ожидается», — предупредили синоптики.