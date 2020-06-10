Пенсионные аннуитеты станут для казахстанцев доступнее?

Супруги смогут покупать один аннуитет на двоих, а для тех, кто накопит денег на аннуитет пораньше, появятся аннуитеты с индексацией

В 2043 году в Казахстане не останется людей, которым будет назначаться трудовая пенсия от государства. Достигшие пенсионного возраста смогут получать только накопительную пенсию, ну и, в лучшем случае, минимальную гарантированную пенсию (кстати, не факт!). В общем, нужно думать о своей старости уже сегодня.

Пока – для избранных

Перспективы очень туманны, учитывая, что накопительная пенсия у большинства людей не может обеспечить их существование (пенсии из ЕНПФ хватает, как правило, лишь на 2-3 года). Поэтому покупка пенсионного аннуитета в страховой компании рассматривается многими будущими пенсионерами как неплохой выход из ситуации. Ведь в этом случае компания по страхованию жизни берет на себя риски обеспечения своего клиента денежным содержанием, вне зависимости от того, закончились у того деньги на персональном счете, или нет.

И хотя на страховом рынке есть такой продукт – «пенсионный аннуитет», его стоимость пока недоступна для большинства людей, выходящих на пенсию.

В настоящее время сумма достаточности для заключения пенсионного аннуитета составляет для мужчин в возрасте 55 лет – 11,3 млн. тенге, для женщин в возрасте 51,5 года – 15,5 млн. тенге.

Сколь-нибудь примерных расчетов, уже не говоря о точных, сколько людей к моменту достижения условного пенсионного возраста сможет купить себе пенсионный аннуитет, нет (как вообще можно реформировать и строить пенсионную систему без математических моделей?). Но можно предположить, основываясь на сопоставлении данных о вкладчиках ЕНПФ, которым будет позволено забрать часть пенсионных накоплений и использовать их на покупку жилья или лечение. Так вот, там сумма достаточности составляет примерно 10 млн. для мужчин и 12 млн. для женщин. Таких вкладчиков в ЕНПФ не больше 1%. Значит, и сейчас таких людей, кто способен купить пенсионный аннуитет не больше 1%. Увы.

Станет дешевле на четверть

Правительство, безусловно, должно думать и работать в направлении повышения доходов населения, чтобы те пресловутые 10% пенсионных отчислений, которые сегодня работодатели перечисляют на наши персональные счета, когда-нибудь сложились в приличную сумму и достойную пенсию. А пока Казахстан пойдет по самому простому пути: снизит сумму достаточности почти на четверть — 24%!

«В соответствии с законодательством размер минимальной выплаты по пенсионному аннуитету не должен быть ниже размера минимальной пенсии, который с 1 апреля 2020 года составляет 40 441 тенге», — поясняют авторы Концепции проекта Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг».

Сумма достаточности определяется исходя из размера минимальной пенсии, которая согласно статистике растет самостоятельно и часто обгоняет инфляцию. «На текущий момент, большинство социальных выплат государства привязаны к прожиточному минимуму, и только возможность перевода денег из единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) зависит от размера минимальной пенсии», — говорится в концепции. – «В итоге, рост минимальной пенсии делает менее доступным возможность заключения пенсионных аннуитетов для населения».

Поэтому при переходе к показателю прожиточного минимума, предлагается снизить минимальную достаточность пенсионных накоплений для заключения аннуитетов на 24%. Таким образом, мужчины в возрасте 55 лет смогут купить пенсионный аннуитет за 9,1 млн. тенге, а женщины в возрасте 51,5 года – за 12,5 млн. тенге.

«Переход от минимальной пенсии к показателю прожиточного минимума позволит увеличить количество потенциальных страхователей более чем в 2 раза», — подчеркивают авторы документа, однако каких-либо подробностей не дают – в стране не ведутся актуарные расчеты.

За аннуитет заплатит муж

Документ предлагает также внедрить в Казахстане совместные (супружеские) аннуитеты. Такие страховые продукты, в которых одновременно участвуют супруги, очень широко распространены за рубежом. Например, в скандинавских странах (Дания, Швеция, Норвегия) совместные аннуитеты являются добровольными продуктами, тогда как в латиноамериканских странах (Чили, Мексика, Аргентина) совместные аннуитеты носят обязательный характер.

«В целях расширения линейки продуктов пенсионного аннуитета предлагается внедрение совместных аннуитетов, подразумевающих участие в договоре пенсионного аннуитета не одного человека, а супружеской пары. Совместный аннуитет позволит объединить пенсионные накопления супругов и перераспределить доходы по договору аннуитета. Если у одного супруга недостаточно пенсионных накоплений для покупки аннуитета в компании по страхованию жизни, а у второго имеется излишек, то с помощью совместного пенсионного аннуитета обеспечиваются пожизненные выплаты им обоим», — говорится в проекте Концепции.

Появятся в Казахстане и отложенные пенсионные аннуитеты. Они очень широко используются в развитых странах (Великобритания, Канада, США, страны Европейского союза). Эти продукты, например, в Дании, Бельгии и Германии, как правило, приобретаются в виде отложенных аннуитетов до выхода на пенсию. При расчете их стоимости используется относительно низкая гарантированная доходность с добавлением бонусов по мере появления инвестиционной прибыли.

Авторы законодательных поправок уверены, что внедрение отложенных аннуитетов позволит вкладчикам, имеющим в ЕНПФ достаточную сумму для заключения пенсионного аннуитета, приобретать инструмент пожизненных пенсионных выплат с индексацией, начиная с возраста 45 лет. При этом выплаты по пенсионному аннуитету будут осуществляться по достижении возраста 55 лет.

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