Антенны сотовой связи не влияют на здоровье людей – Жумагалиев

Нур-Султан. 11 июня. КазТАГ – Мадина Алимханова. Антенны сотовой связи не влияют на здоровье людей, заверил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев.

«Что касается влияния сотовых антенн на здоровье и людей и каким образом, я хотел бы сказать, что ни одна антенна не ставится без разрешения соответствующего органа, называемого санэпидемнадзор. Для каждой базовой станции соответствующий санитарный паспорт выдается в случае, если ни коим образом не влияет на здоровье людей», — сказал Жумагалиев на брифинге в четверг.

При этом он подчеркнул, что жильцам домов, на крышах которых установлены антенны сотовой связи «нечего беспокоиться».

«Когда на жилом доме устанавливается антенна, она установлена согласно соответствующим требованиям при наличии санитарной зоны, поэтому в этом отношении жильцам нечего волноваться – соответствующие медицинские организации согласовывают это дело», — добавил министр.