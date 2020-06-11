Нур-Султан. 11 июня. КазТАГ – Мадина Алимханова. На развертывание сетей 5G в Казахстане бюджетные средства выделяться не будут, сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев.

«Денег из бюджета (на развертывание сетей 5G – КазТАГ) не предполагается, потому что развитие сетей телекоммуникаций предполагается за счет средств операторов связи», — сказал Жумагалиев на брифинге в четверг.

При этом он отметил, что испытания оборудования 5G успешно прошли в нескольких городах Казахстана.

«Мы соответствующие пилотные изыскания с оборудованием 5G осуществляли в нескольких городах – в Нур-Султане, в Алматы, в Шымкенте – и в целом работа на данном оборудовании продемонстрировала возможность передачи на очень высоких скоростях до 1 гигабита в секунду», — отметил министр.