Нур-Султан. 11 июня. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены в семи областях Казахстана на 12 июня, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Утром и днем 12 июня в Акмолинской области местами ожидается гроза. Днем местами ожидается сильная жара до +35, ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 15-18 метров в секунду. Местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в четверг.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-100%.

«Днем 12 июня в Мангистауской области на юге сохраняется сильная жара +40», — пишет пресс-служба.

Синоптики оценили вероятность шторма в 85-100%.

«12 июня в Западно-Казахстанской области ночью местами ожидается гроза. Днем на юге сильная жара +35+38», — отмечают эксперты.

Вероятность шторма 85-100%.

«Днем 12, сутки 13 июня в Северо-Казахстанской области местами ожидается гроза. Днем 13 июня местами ожидаются шквал, град. Днем 12, сутки 13 июня ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду. В Петропавловске днем 12-13 июня ожидается гроза. Днем 13 июня ожидаются шквал, град. Днем 12, сутки 13 июня ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду», — предупреждают синоптики.

Вероятность шторма оценивается в 85-100%.

«Днем 12 июня в Кызылординской области ожидается сильная жара +40. Ветер северо-восточный утром и днем местами 15-20 метров в секунду с пыльной бурей», — сообщают метеорологи.

Вероятность шторма они оценили в 85-100%.

«Днем 12 июня в Костанайской области местами ожидается гроза. Ветер юго-западный местами 15-20 метров в секунду. Сохраняется сильная жара +35», — сообщили в пресс-службе.

Вероятность шторма 85-100%.

«Днем 12 июня в Атырауской области ожидается сильная жара +35+39, пожарная опасность V класса. В Атырау днем 12 июня ожидается сильная жара +37+39», — резюмируется в сообщении.

Вероятность шторма синоптики оценили в 90-95%.