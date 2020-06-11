Блокпосты вновь устанавливают в Карагандинской области

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Караганда. 11 июня. КазТАГ – Блокпосты вновь устанавливают в Карагандинской области, сообщает официальный ресурс, посвященный ситуации с COVID-19 в Казахстане.

«С 13 июня ограждаются периметры карантинных зон — Жезказган, Каркаралинский район, поселок Жарык Шетского района — с установлением блокпостов. Около 70% сотрудников госорганов и бюджетных организаций переводятся на удаленный режим работы. Ограничивается по времени работа общественных и торговых объектов», — сообщил аким Карагандинской области Женис Касымбек.

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