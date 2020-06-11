Широкие контрольно-разрешительные функции МНЭ РК сочли условиями для коррупции

Алматы. 11 июня. КазТАГ – Широкие контрольно-разрешительные функции министерства национальной экономики РК сочли условиями для коррупции, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции.

«В министерстве национальной экономики наличие широких контрольно-разрешительных функций безусловно создают условия для коррупции со стороны должностных лиц. А что касается министерства юстиции, здесь коррупционные правонарушения в основном связаны с получением вознаграждений за ускорение административных процедур», — сказал председатель Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов в четверг.

Бектенов отметил, что необходимые инструменты по профилактике и предупреждению коррупции в законодательстве имеются. В числе ключевых – внутренний анализ коррупционных рисков, проводимый самостоятельно госорганами и организациями. Задача министерств – их эффективное применение, считает спикер.