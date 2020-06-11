Более 99% казахстанцев смогут пользоваться широкополосным интернетом в 2020 году – МЦРИАП

Нур-Султан. 11 июня. КазТАГ – Валентина Владимирская Более 99% казахстанцев смогут пользоваться широкополосным интернетом в 2020 году, заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев.

«Согласно меморандуму, 1035 сел предполагается обеспечить мобильным широкополосным доступом (в 2020 году – КазТАГ). В результате, более 99% нашего населения получит возможность пользоваться широкополосным интернетом и это будет уже в этом году», — сказал Жумагалиев в ходе обсуждения проекта Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования цифровых технологий», отвечая на вопросы на заседании сената парламента РК в четверг.

По его словам, на сегодня 118 городов и 4235 сел обладают уже мобильным широкополосным доступом в интернет – это более 90% населения страны.

«На сегодня 84% нашего населения охвачено – получают госуслуги через интернет и обращаются за информацией на сайты. 1250 населенных пунктов мы в этом году обеспечим дополнительно волоконно-оптическими линиями связи с целью предоставления качественного интернета в село», — сказал Жумагалиев.

Напомним, 18 марта на пленарном заседании мажилиса парламента РК одобрен

в первом чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования цифровых технологий».

10 июня мажилис одобрил проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения доступности интернета в сельских населенных пунктах» во втором чтении.