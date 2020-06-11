Экс-глава группы собственной безопасности МВД РК признался в мошенничестве

Актобе. 11 июня. КазТАГ – Бывший начальник группы собственной безопасности министерства внутренних дел Казахстана признался в мошенничестве, сообщает анетикоррупционная служба.

«Департаментом антикоррупционной службы по Актюбинской области проводится досудебное расследование в отношении бывшего начальника группы собственной безопасности МВД РК, старшего оперуполномоченного по ОВД группы собственной безопасности МВД РК и полицейского УП Актобе ДП Актюбинской области. Указанные лица, используя свое служебное положение, в марте 2019 года, в городе Актобе, под предлогом оказания содействия в восстановлении бывшего сотрудника правоохранительных органов в орган уголовно-исполнительной системы области, группой лиц по предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у него денежные средства в общей сумме Т600 тыс.», — говорится в сообщении в четверг.

Отмечается, что подозреваемые признали свою вину в ходе следствия.