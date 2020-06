Сейчас как никогда прежде важно, чтобы малые и средние предприятия (МСП) были обеспечены необходимой финансовой подпиткой

МСП нужны миру для обретения достатка и поддержания благосостояния

Издание News International опубликовало статью под названием «Diagnosing SMEs in KP» — «Определение состояния малого и среднего бизнеса в провинции Хайбер Пахтунхва».

В ней говорится так: «По данным Всемирного банка, малые и средние предприятия (МСП) вносят значительный вклад в мировую экономику, используя 50 процентов мировой рабочей силы и представляя собой 90 процентов всех форм бизнеса.

Считается, что на долю этих МСП приходится 40 процентов в валовом внутреннем продукте (ВВП) стран с развивающейся экономикой».

Издание World Economic Forum опубликовало материал под названием «How fintech can help SMEs recover from the impact of COVID-19» — «Как финансовые технологии могут помочь МСП восстановиться от последствий распространения COVID-19».

В нем излагается следующее: «Малые и средние предприятия во всем мире сильно пострадали из-за пандемии коронавируса.

Традиционные модели кредитования долгое время являлись препятствием для получения МСП доступа к финансированию в странах с быстрорастущей экономикой

Новые финансово-технологические подходы могут открыть путь к финансированию и ускорить экономическое восстановление после завершения пандемии.

В ту пору, когда наши мужественные работники здравоохранения и политики во всем мире борются с этой пандемией, МСП в странах с быстрорастущей экономикой оказываются особенно уязвимыми в силу того, что они сталкиваются с сокращением спроса, нарушением цепочек поставок и обострением нехватки финансов.

МСП нужны миру для обретения достатка и поддержания благосостояния — они дают более половины объема в валовом внутреннем продукте (ВВП) большинства стран, и на них приходится почти семь из каждых десяти рабочих мест.

Сейчас как никогда прежде важно, чтобы МСП были обеспечены необходимой финансовой подпиткой для поддержания своих сотрудников, их коммунальных сообществ и для придания надежды миллионам людей, которые нуждаются в них, чтобы выжить».

Издание China.org.cn опубликовало статью под названием «В Казахстане назвали наиболее пострадавшие от COVID-19 сектора экономики».

В ней говорится так: «Министр национальной экономики Казахстана Руслан Даленов в понедельник назвал наиболее пострадавшие от коронавируса нового типа /COVID-19/ сектора экономики.

«В Казахстане в наибольшей степени пострадал сектор услуг. Это торговля, транспорт, туризм, деятельность общественного питания, кинотеатры, гостиницы. За исключением реализации продуктов питания и аптек», — сказал Р. Даленов на отчетной встрече перед населением страны по видеоконференцсвязи.

Он отметил, что этим отраслям были предоставлены дополнительные налоговые стимулы и расширено кредитование. Комплексные меры поддержки предприятий охватывают более 1 млн субъектов малого и среднего бизнеса по 29 различным секторам экономики.

20 мая в Казахстане был принят Комплексный план по восстановлению экономического роста до конца 2020 года. Он охватывает 164 согласованных мер по 10 направлениям: развитие малого и среднего бизнеса, занятость, поддержка сервисной экономики, привлечение инвестиций, обеспечение макростабильности, агропромышленный и горно-металлургический комплексы, строительная отрасль и обрабатывающая промышленность, а также гражданская авиация и туризм».

Казахстан также относится к разряду стран с быстрорастущей экономикой. В течение прошлого десятилетия объем его ВВП увеличился почти десятикратно. В мире найдется совсем немного стран, которые могли бы похвастаться столь же стремительными темпами экономического роста. Однако доля отечественного МСП в валовом внутреннем продукте (ВВП) нашего государства несколько ниже среднего показателя по странам с быстрорастущей экономикой, который равняется 40 процентам. В развитых государствах Запада он и того выше. Но у нас соответствующий показатель в последнее время быстро растет. Так, в 2019 году доля малого и среднего бизнеса в ВВП страны выросла до 30,8 процента. Для сравнения: в 2015 году этот показатель составлял 24,9 процента.

Правительство Казахстана ставит задачу увеличить долю МСП в экономике до 35 процентов в 2025 году. Общая численность занятых в казахстанском малом и среднем бизнесе на сегодня составляет 3,4 миллиона человек. Так что у нас, конечно же, на него пока еще не приходится «семь из каждых десяти рабочих мест». Следовательно, нашим властям надо будет сделать многое для улучшения условий ведения бизнеса в Казахстане.

