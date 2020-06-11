Нур-Султан. 11 июня. КазТАГ – Бывшие топ-менеджеры «Қазақстан Ғарыш Сапары» и «Казкосмоса» подозреваются в коррупции, сообщает антикоррупционная служба.

«Антикоррупционной службой по Нур-Султану в ходе следствия по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Космическая система дистанционного зондирования Земли» (КС ДЗЗ) выявлены факты злоупотребления бывшими президентом АО «Қазақстан Ғарыш Сапары» и заместителем председателя Национального космического агентства своими должностными полномочиями («Казкосмос»), — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Так, бывшее руководство «Қазақстан Ғарыш Сапары» подозревается в незаконном заключении 6 октября 2009 года контракта с французской компанией EADSAstrium на поставку двух спутников ДЗЗ стоимостью 260 млн евро, без наличия финансово-экономического обоснования на указанную сумму.

«Вместе с тем, еще один бывший президент общества, а в последующем вице-министр одного из министерств, подозревается в необоснованном размещении временно свободных средств в сумме Т1,6 млрд в АО «Банк Астаны», которые в результате дефолта указанного банка возвращены не были», — сказано в сообщении.

Отмечается, что антикоррупционной службой «с целью установления и закрепления фактических данных проведены обыски в жилых помещениях причастных должностных лиц и ответственных работников общества и «Казкосмоса», в ходе которых изъяты имеющие значение для дела предметы и документы, а также денежные средства в национальной и иностранной валюте».

«Одновременно с этим проведены ряд следственных действий, в том числе допросы лиц, участвовавших в реализации проекта и принимавших стратегические решения», — добавили в «антикоре».