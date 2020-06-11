«Токаев сможет применять меры военного положения в мирное время». «Елбасы и бизнес-элита». «Кое-кого в Казахстане поразила политическая лоботомия декоммунизации». «Декларирование доходов – лучший способ спрятать реальные активы?»

Сетевой Казахстан 11 июня 2020г.

KAZPRAVDA . KZ . Анастасия ШВАРЦ – «Нацеленность на результат» — Год назад, 9 июня 2019 года, в Казахстане прошли внеочередные всенародные выборы Президента, по результатам которых победу одержал Касым-Жомарт ТОКАЕВ, набравший 70,96% голосов… В целом первый год президентского срока Касым-Жомарта Токаева выпал на весьма непростой и для страны, и для всего мира период, однако Глава государства в своей работе последовательно придерживался приоритетов, обозначенных еще в предвыборной программе, и оперативно реагировал на возникающие вызовы.

«Токаев сможет применять меры военного положения в мирное время» — Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам военного положения». Основной целью документа является совершенствование системы подготовки государства к обороне и обеспечению военной безопасности, приведение законодательных актов республики в области военного положения в соответствие с потенциальными военными угрозами и изменениями характера военных конфликтов.

IA — CENTR . RU . «Год Токаева: Казахстан меняет имидж?» — О внешнем и внутреннем имидже Казахстана, личном бренде президента РК Касым-Жомарта ТОКАЕВА и его влиянии на бренд страны, а также о восприятии евразийского экономического партнёрства в Казахстане поговорили с кандидатом политических наук, доцентом кафедры политической социологии и социальных технологий РГГУ Людмилой АДИЛОВОЙ — На мой взгляд, сегодня К.-Ж. Токаев – самый респектабельный в стране политик, карьерный дипломат и его влияние может расшириться с внутреннего на внешнее. За ним стоят разные политические силы, группы влияния и от него зависит, сможет ли он удержать власть в заданных рамках. На первый план выдвигается непосредственно артикулированные интересы населения, адресованные ему как президенту напрямую.

LITER . KZ . Данияр АШИМБАЕВ — «Елбасы и бизнес-элита: на заре Независимости. Часть первая» — Призыв Первого Президента к элите отечественного бизнеса и тот факт, что многие быстро и оперативно отреагировали на призыв Лидера нации очень симптоматичны. Нурсултана НАЗАРБАЕВА по праву можно назвать создателем национальной бизнес-элиты. Первый президент пестовал ее еще до того, как стал президентом, и именно к ней обратился с призывом помочь стране, когда уже покинул свой пост. Для того, чтобы понять, как формировалась элита отечественного предпринимательства, нужно обратиться к истории, относительно недавней, но с учетом того, что в стране сменилось уже несколько поколений, слегка подзабытой.

««Что вы несете?»: Нигматулин устроил разнос министру экологии и посоветовал ему пойти учиться» — Несмотря на полученные два миллиарда тенге на программу по развитию экологического мониторинга, Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана снизило индикаторы и сократило количество пунктов наблюдения за атмосферным воздухом. Глава ведомства Магзум МИРЗАГАЛИЕВ не смог объяснить, почему это произошло и во время своего выступления в Мажилисе перепутал программы. Вместо информации о состоянии воздуха, он рассказал депутатам про мониторинг рек.

KP . KZ . Виктор ВЕРК – «Запрос до Киева доведет?» — Недавно одна из трех парламентских партий — ДПК «Ак жол» (Светлый путь) — адресовала правительству депутатский запрос. К примеру, парламентарии требуют, чтобы «декоммунизация» стала частью государственной политики… А вот другое требование «светлопутейцев» — «В целях исторической справедливости Демократическая партия «Ак жол» призывает дать организованному тоталитарной властью большевиков на казахской земле Великому голоду (Ашаршылық) правовую оценку как факту геноцида против нашего народа». Это сегодняшние власти Украины могут позволить себе эксплуатировать заезженную в Незалежной тему Голодомора исключительно ради того, чтобы «насолить» Кремлю. У них там в экономике полный и, похоже, необратимый раздрай, ни отступать, ни наступать некуда — вот и остается политиканствовать. А мы серьезно пытаемся преодолеть поствирусный синдром, восстановить и дальше развивать экономику. И будет очень обидно, если одно неосторожное слово, что называется, до Киева доведет… А там и до пресловутого Майдана рукой подать?

RITMEURASIA . ORG . Сергей ПОЛТАВСКИЙ – «Кое-кого в Казахстане поразила политическая лоботомия декоммунизации» — Не имея способности самостоятельно создать что-то масштабное, но страстно желая «вершить историю», в партии «Ак жол» решили продолжать искать виноватых на стороне, культивируя образ казахского народа как жертвы российского колониализма и коммунистической идеологии. Звучат и требования запрета советской символики, утверждения, что «коммунизм и фашизм – это две стороны одной медали». Видимо, лавры вятровичей в декоммунизации Украины не дают покоя. Легко спрогнозировать, к чему приведет такая политика «экспорта вины» – расколу и конфликтам как внутри стираны, так и во внешней политике.

AZATTYQ — RUHY . KZ . ««Казахстанская действительность превратила советников в синекуру» – зачем чиновникам консультанты?» — Кадровые рокировки в Казахстане порой вызывают недоумение: за какие заслуги? Этот вопрос, думается, можно адресовать многим управленцам, подбирающим себе советников. За последние несколько месяцев ряды личных консультантов сильно подросли. Вот только эксперты не видят особой необходимости в советниках. Более того, говорят, что их кресла превратилась в синекуру. Иначе говоря, это хорошо оплачиваемая должность, не требующая большого труда. Эдакая тихая гавань перед рывком на более статусную должность.

365 INFO . KZ . «Ролик о мини-юбках показал, что государство теряет авторитет — Ашимбаев» — Скандальные сексистские публикации в социальных сетях останутся безнаказанными, так как в Казахстане нет общепринятых нравственных норм. Пытаемся разобраться с политологом Данияром АШИМБАЕВЫМ — Представьте, если завтра примут закон, регулирующий морально-этические нормы для всех граждан. И вдруг государство начнет их регулировать на самом деле. На примере работы той же санэпидслужбы, которая и нужна, и уже довела всех до истерики, мы видим, как реализуются законы на практике… С распадом Союза старый ценностный набор в значительной степени аннулировался, кроме, пожалуй, дружбы народов. Она перекочевала в статус межнационального единства и согласия. Все остальное подверглось перечеркиванию. Понятие морали разнесло полностью.

TIME . KZ . «Плодим недоучек?» — Как пять министров реформировали казахстанское образование последние 10 лет. Айкын КОНУРОВ, мажилисмен, руководитель фракции «Народные коммунисты» — Постоянные реформы и желание создать все более амбициозную стратегию по сравнению с предыдущим коллегой привели к неадекватности решений в профильном министерстве и полному развалу образования как многоуровневой системы. В итоге мы погрузили в пучину безграмотности два поколения, что плохо влияет на экономику — система штампует невостребованных на рынке специалистов и способствует обнищанию людей.

«Это ещё лишь цветочки» — Бизнесвумен Жумагуль ОМАРОВУ, самого крупного поставщика цветов в стране, подозревают в неоднократной даче взяток чиновникам в трех регионах. В середине апреля новостные агентства сообщили об аресте заместителя акима города Актобе Жангельды АУБАКИРОВА, уличенного в растрате чужого вверенного имущества в особо крупном размере, и в следственном изоляторе он просидит как минимум до середины июня. Что именно натворил госслужащий, осталось загадкой — никаких подробностей ни в суде, ни в правоохранительных органах не сообщили. Между тем есть версия, что господин Аубакиров был связан с известной таразской предпринимательницей Жумагуль Омаровой, выстроившей целую цветочную империю.

«Безответственность за наш счёт» — Почему казахстанские зоозащитники пошли в атаку? Заявки на митинги в Алматы, Нур-Султане, Караганде и Атырау, обращение к президенту — это только начало кампании. Поводом стало то, что тормозится и откладывается принятие закона об ответственном обращении с животными. Ситуацию подогревает целая серия недавних резонансных случаев живодерства, возмутивших общественность. Так что кроме принятия закона стоит вопрос и об ужесточении статьи за жестокое обращение с животными.

EXCLUSIVE . KZ . «Декларирование доходов – лучший способ спрятать реальные активы?» — Одним из первых указов, подписанных свежеизбранным президентом Касым-Жомартом ТОКАЕВЫМ в 2019 году, был перенос сроков всеобщего декларирования с января 2020 года на январь 2021-го. Вот уже десять говорят и пять лет откладывают дату начала декларирования доходов и имущества казахстанскими госслужащими. Но интересно даже не это, а то, что несколько лет назад из перечня деклараций таинственно исчезло слово «расходы». А они, судя по имуществу наших высокопоставленных чиновников, достаточно высоки. И этот вопрос очень тесно связан с постоянными скандалами о «нецелевом расходовании» бюджетных средств.

CARAVAN . KZ . «Реформа ЖКХ: Как и кто будет управлять собственностью» — Правительство в авральном режиме выпускает один за другим приказы, чтобы столкнуть реформу ЖКХ с мертвой точки. Возможно, поэтому один из ключевых для собственников нормативных документов получился таким размытым и в некоторых положениях двусмысленным. Называется он “Правила принятия решений по управлению объектом кондоминиума и содержанию общего имущества объекта кондоминиума”. Запишите сразу номер приказа: “Приказ и.о. министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 30 марта 2020 года № 163”. Эти сведения помогут вам, с одной стороны, легко найти документ в информационной базе министерства юстиции, с другой – использовать его для защиты своих интересов при любых обстоятельствах, в том числе в суде.

KURSIV . KZ . «Бизнесмены из ВКО обвиняют власти в лоббировании интересов «своих» фирм» — Предприниматели из Восточного Казахстана обратились к президенту страны с просьбой отправить в Усть-Каменогорск правительственную комиссию для проверки законности проведенных тендеров на ремонт дорог. Бизнесмены считают, что местные власти к ним относятся предвзято и намеренно не дают возможности получать госзаказ, лоббируя интересы угодных чиновникам компаний. В акимате области начали проверку.

«Как иранские молочники осваивают рынок Казахстана» — Kalleh – второй по величине производитель молока в Иране. На долю компании в 2017 году приходилось 16% иранского рынка. Молочный союз Казахстана оценивает ввозимый из Ирана объем молока как близкий к статистической погрешности. В республику, в целом, завозят незначительное количество питьевого молока, по статистике за прошлый год этим продуктом наша страна обеспечивает себя на 96%.

CAMONITOR . KZ . «Почему госпрограммы в Казахстане не работают, и как изменить ситуацию?» — Часто можно услышать мнение, что сами по себе государственные программы в Казахстане неплохи и при грамотных подходах к их реализации могли бы приносить определенный эффект. Однако какие бы правильные идеи ни лежали в их основе, каждый раз что-то идет не так, и вместо того, чтобы способствовать развитию отечественной экономики, они становятся для нее серьезной обузой. Об этом неустанно твердит Счетный комитет, и даже сам президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ в начале года поручил создать Центр мониторинга реформ и, наконец, заняться масштабной ревизией. Но пока результатов этой работы не слышно и тем более не видно… Ответить на этот вопрос и в целом объяснить, почему у большинства казахстанских программ зачастую нулевой эффект, согласился экономический обозреватель Сергей ДОМНИН.

AZATTYQ . ORG . «Двойная статистика Минздрава» — Министерство здравоохранения Казахстана заявляет, что отдельно считает скончавшихся от COVID-19 и тех, у кого болезнь была диагностирована, но причиной смерти признаны «сопутствующие заболевания». Ведомство также сообщило, что ведет отдельный учет бессимптомных носителей коронавирусной инфекции и лиц с симптомами. С 3 июня первых не включают в общую статистику. Азаттык узнавал у экспертов, какие последствия может иметь изменение подхода Минздрава к подсчету зараженных коронавирусом.

«Получасовой отбор — полувековая аренда. Кому и как передали земли Иле-Алатауского нацпарка» — В конце мая стало известно, что часть земель Иле-Алатауского национального парка близ Алматы, в том числе участки Большого Алматинского озера, ущелья Алма-Арасан, плато Асы и другие территории, государство передало в долгосрочную аренду — на 49 лет — частной компании. Всего в «доверительное управление» перешли 35 гектаров земель, считающихся национальным достоянием, что вызвало большой резонанс в среде экоактивистов. Корреспондент Азаттыка выяснял, что известно о проекте и чего опасаются его критики.

MK — KZ . KZ . «Обратная сторона карантина — увеличение количества суицидов в Казахстане» — Карантин усугубил семейно-бытовые конфликты. Не все люди, запертые в одном пространстве, смогли мирно сосуществовать. Особенно это отразилось на детях. Во время карантина вдвое увеличилось количество попыток и завершенных суицидов среди несовершеннолетних. Только за прошедшие четыре месяца этого года зарегистрировано 114 попыток и 46 совершенных суицидов среди детей. Лидеры в этом печальном рейтинге четыре области — Туркестанская, Восточно-Казахстанская, Алматинская и Костанайская.

EXPRESS — K . KZ . «Приговор суда отцу и сыну, спровоцировавшим, по версии органов, кордайские погромы, вступил в законную силу» — Апелляционная коллегия по уголовным делам Жамбылского областного суда оставила в силе приговор отцу и сыну ЮНХУ, в определенной степени спровоцировавшим, по версии правоохранительных органов, кордайские погромы. Напомним, именно они участвовали в дорожном конфликте в селе Сортобе, после которого произошли известные события. Однако адвокаты осужденных считают судебные акты первой и второй инстанции несправедливыми и ангажированными и собираются их обжаловать.

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